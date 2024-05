Morungaba Arte e Festa do Trabalhador agitam estância no fim de semana

O final de semana em Morungaba contou com grandes atrações. O “Morungaba Arte” realizado neste sábado e domingo, dias 04 e 05, na Praça do Artesanato (Praça Pedro de Camargo Neto), levou ao público música ao vivo, oficinas de artes e muita diversão para as crianças na edição especial de “Dia das Mães”.

O evento foi organizado pelo coletivo de artesãos da cidade com o apoio da Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer.

LEIA TAMBÉM:

O público teve a oportunidade de visitar as salas do Centro de Artesanato “Maria das Dores de Oliveira Silva” e da Vila do Artesanato “Angelo Polisello” que juntos formam a Praça do Artesanato e oferecem uma grande variedade de itens confeccionados pelos artesãos morungabenses.

O sábado, 04, contou com distribuição de pipoca e “pula-pula” para as crianças, oficina de bijuteria e grandes atrações musicais, como a apresentação de Ciça Baradel e Rebeca Montico, que animaram a praça com diversas canções. Também foi muito aplaudida a apresentação do Ministério de Louvor da Igreja do Nazareno de Morungaba.

Já no domingo, 05, o público participou da Oficina de Pintura e as crianças puderam se divertir muito no “Pula-pula”. Pela manhã, a cantora lírica Kátia Franco e a Orquestra do Projeto “Música e Lutheria” atraíram muitas pessoas. E à tarde Luis Kifer apresentou diversas canções animando ainda mais o público.

LEIA TAMBÉM:

Vale destacar que, ao longo desta semana que antecede o Dia das Mães, as salas na Praça do Artesanato estarão abertas todos os dias entre terça-feira e sábado (de 07 a 11), das 10h às 18h.

Festa do Trabalhador

No domingo, 05, na Avenida José Frare, a Estância Climática de Morungaba celebrou a classe trabalhadora na tradicional “Festa do Trabalhador” promovida bem próximo à Praça do Artesanato, integrando assim os dois eventos.

Promovida pela Prefeitura da Estância Climática de Morungaba, por meio do Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, a Festa do Trabalhador atraiu muitas famílias, principalmente com crianças que tiveram acesso livre à pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis e pintura facial.

“Este evento ao longo dos últimos anos tem sido um ponto de encontro das famílias morungabenses em um momento de descontração e lazer – sempre com uma especial atenção à diversão das crianças, filhos e filhas dos trabalhadores de nossa cidade”, comentou o prefeito Marquinho Oliveira que prestigiou os dois eventos, parabenizou os artesãos e agradeceu as equipes dos departamentos municipais pela realização da Festa do Trabalhador.

Dentre as autoridades locais que prestigiaram os eventos, estiveram presentes o vice-prefeito Luis Fernando Miguel, a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama do município, Sonia de Oliveira, e os vereadores Ramon Moraes, Reinaldo Barbosa, Rogério Fanchin e Tomás Federicci.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui