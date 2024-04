Em Morungaba: Caminhada da Inclusão reúne dezenas de pessoas

No sábado, 30, o Teatro Municipal Fioravante Frare foi palco para uma envolvente performance da Banda do Mosteiro, composta por voluntários do Centro de Estudos da Consciência (CEC). Os músicos interagiram de forma cativante com o público, proporcionando momentos de diversão e reflexão através de um repertório dinâmico, que inclui tanto sucessos nacionais quanto internacionais, permeados por mensagens edificantes e inspiradoras.

Esta apresentação marcou a segunda visita da banda à cidade de Morungaba, sendo a primeira durante as festividades do Natal Encantado 2023. O retorno da Banda do Mosteiro foi solicitado devido à relevância da mensagem que transmitem ao público. Desta vez, a banda foi convidada para abrilhantar as comemorações da Semana Santa e da Páscoa, compartilhando novamente sua mensagem de esperança e espiritualidade.

Além da empolgante performance da Banda do Mosteiro, o evento também contou com a gravação do clipe da talentosa cantora local, Analy, com a música “Clichê”. A iniciativa, promovida pela prefeitura através do Departamento de Turismo, Cultura Esporte e Lazer, recebeu o prestígio do vereador Tómas Federicci, que esteve presente durante a apresentação.

