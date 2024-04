Grande incêndio destrói frota de ônibus em Jaguariúna

Conhecida como a “Capital Nacional do Cavalo”, Jaguariúna ganhou seu primeiro espaço destinado a apresentações e competições equestres, com a inauguração do Centro de Eventos da Fazenda da Barra. A arena multicultural possibilita também a realização de outros eventos.

A cerimônia de entrega do centro – realizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura – contou com apresentações de equipes de equitação de trabalho e dos músicos da Orquestra de Violeiros de Jaguariúna.

O Centro de Eventos da Fazenda da Barra conta com uma arena com caixa de areia de 5 mil m², arquibancada e edificação de 300m² com saguão, três cozinhas e banheiros. É um moderno espaço multiuso, com capacidade para sediar eventos equestres, turísticos, culturais, entre outros que sejam adequados à área.

Participaram da cerimônia de inauguração o prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, a secretária municipal de Turismo e Cultura, Maria das Graças Hansen Albaran Santos, o presidente da Câmara de Jaguariúna, Romilson Silva, além dos também vereadores Afonso Lopes Silva, José Muniz e Menezes do Canil e do empresário Marcelo Baptista de Oliveira, entre outras personalidades.

Jaguariúna é conhecida como a “Capital do Cavalo” por sediar a tradicional Festa do Peão (Jaguariúna Rodeo Festival) há mais de três décadas e abrigar várias propriedades com haras e desenvolvimento de equinos.

No final da cerimônia, Marcelo Baptista de Oliveira, um incentivador do turismo e da equinocultura, e o deputado federal Antônio Pinheiro Neto, o Pinheirinho – que não estava presente, mas apresentou emenda parlamentar que permitiu a construção do espaço – receberam uma homenagem da Secretaria de Turismo e Cultura e do prefeito Gustavo Reis. Em seguida, houve o descerramento da placa de inauguração do espaço.

“Hoje é um dia muito especial. Estamos dando mais esse presente para a população. Nós fizemos a restauração desse patrimônio histórico, que é a Fazenda da Barra, e agora estamos entregando essa arena para eventos equestres. Viva Jaguariúna, a Capital Nacional do Cavalo”, disse o prefeito.

“Esse espaço é mágico. A Fazenda da Barra passou pela escravidão, pela imigração italiana e foi onde viveu Olivia Guedes, mecenas da Semana de Arte Moderna. E ela tinha paixão por cavalos, ela passeava aqui com cavalos ingleses. Por isso, essa arena de eventos equestres tinha que ser aqui. Obrigado ao Marcelo por toda a ajuda que nos deu. Obrigado ao prefeito Gustavo e a toda a equipe da Secretaria de Cultura”, disse a secretária Graça Albaran, que deixa o cargo nesta sexta.

Fazenda da Barra

A Fazenda da Barra é um dos patrimônios mais antigos e importantes de Jaguariúna, pois existe desde a metade do século 19 e tem suas instalações abertas para visitação pública com agendamentos e monitor técnico. O prédio foi restaurado pela Prefeitura de Jaguariúna.

O local possui 332 mil metros quadrados e inclui a casa sede, galpões 1 e 2, Canil Municipal, terreiro de café, Capela Santa Maria, paiol e agora o novo Centro de Eventos.

Fotos: Ivair Oliveira

