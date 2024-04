CPFL Paulista investe na modernização do sistema elétrico de Morungaba

Mais de R$4,5 milhões foram destinados para expansão, modernização e nova estação avançada

A CPFL Paulista, que em breve atingirá a marca de 5 milhões de clientes em toda sua área de

concessão, vem investindo fortemente em iniciativas para beneficiar a população de Morungaba e promover melhorias significativas no atendimento ao município. Só em 2023 foram destinados cerca de R$3,2 milhões no sistema elétrico para a cidade. Com o objetivo

de tornar a rede de distribuição de energia mais robusta e segura, a distribuidora instalou novos equipamentos, modernizou e expandiu sua infraestrutura para levar mais qualidade aos moradores do município.

Para ficar mais próxima dos morungabenses a CPFL também entregou no ano passado a Estação Avançada Morungaba com investimento em torno de R$1,4 milhão. A estrutura foi instalada em local estratégico para que as equipes fixas da companhia, responsáveis pelo atendimento de serviços operacionais, como por exemplo, manutenções de rede, e serviços comerciais, como novas ligações de energia, possam atender com rapidez as ocorrências na cidade, especialmente em ações emergenciais.

Segundo Gerivaldo de Jesus Nunes, Consultor de Relacionamento da CPFL Paulista, a empresa tem o objetivo incentivar o desenvolvimento local. “Morungaba é uma estância climática com alto potencial de desenvolvimento. Como responsáveis por fornecer um serviço essencial, queremos garantir que toda nossa infraestrutura esteja dimensionada para atender ao crescimento da cidade e contribuir para geração de novos negócios na região”, afirma.

Para 2024 os investimentos não param. O plano de obras da CPFL Paulista na cidade já está em andamento e prevê a construção e recondutoramento de aproximadamente 29 km de rede, com um investimento na ordem de R$5,9 milhões. Estas obras, trarão flexibilidade operativa para a distribuidora e qualidade do atendimento para a região.

Os esforços constantes para fornecer energia segura e de qualidade já refletiram em importantes reconhecimentos para a CPFL Paulista. A empresa tem a melhor qualidade de energia do país entre as distribuidoras de energia com mais de 2 milhões de clientes, conforme indicadores apurados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Além disso, está entre as melhores concessionárias na região Sudeste, segundo a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica (ABRADEE), que também concedeu o primeiro lugar na categoria Responsabilidade Socioambiental, comprovando que o compromisso da distribuidora vai além de infraestrutura elétrica.

Mais investimentos na região

Ações de combate ao desperdício de energia também fazem parte do investimento contínuo da CPFL Paulista. Em Morungaba, a UBS Irmã Luizinha Mercanti foi beneficiada em 2023 com construção de uma usina fotovoltaica, movida a energia solar. Cerca de R$144 mil reais foram aplicados na instalação do novo sistema a unidade de saúde vai diminuir significativamente os gastos com energia elétrica da instituição.

A ação é parte do CPFL nos Hospitais, que busca promover eficiência energética e um melhor atendimento à população em hospitais públicos e filantrópicos na área de concessão da CPFL. Mantido pelo Programa de Eficiência Energética ANEEL, o CPFL nos Hospitais é um dos compromissos do Plano ESG 2030 da CPFL Energia.

Outras unidades de saúde localizadas em cidades próximas a Morungaba também foram contempladas com ações de eficiência energética do CPFL nos Hospitais. Santa Casa de Itatiba, AME – Ambulatório Médico de Especialidades, de Amparo, Hospital Municipal Dr. Mário Gatti e Hospital de Amor, em Campinas e o Hospital e Maternidade Municipal Governador Mario Covas, em Hortolândia, estão nessa lista, que recebeu um investimento total na ordem de R$23,6 milhões.

