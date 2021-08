Edmir Chedid destina mais R$400 mil para a prefeitura de Serra Negra

A Prefeitura Municipal de Serra Negra convida a população em geral para acompanhar e participar da primeira Audiência Pública da revisão do Plano Diretor e Elaboração da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Município. O evento acontece no dia 22, às 19h, em modalidade virtual e também presencial, respeitando os protocolos sanitários de prevenção à Covid19.

O principal objetivo é promover a discussão do diagnóstico do município de Serra Negra, o qual apoiará a revisão do Plano Diretor e a elaboração da Lei de Parcelamento, Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo de Serra Negra, que está sendo elaborado em consonância com a empresa GeoBrasilis.

Como participar da reunião – Modalidade Virtual:

O cidadão deve acessar a Página Oficial da Prefeitura no dia e horário mencionados, e encaminhar suas contribuições via comentários ou e-mail: [email protected].

Modalidade Presencial:

Acontecerá no Mercado Cultural (Praça XV de Novembro), com limite máximo de 30 (trinta) pessoas, para que possam ser respeitados os protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus. Haverá disponibilização de formulários para sugestões.

Será exigida a retirada de senhas nos dias anteriores ao evento (20 e 21 de julho /terça e quarta-feira), no Paço Municipal, das 9h às 16h, no setor do Protocolo.