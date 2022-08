Criança de 4 anos esquecida em ônibus escolar

Praticar o esporte é uma forma diferente de convivência entre pais, filhos, irmãos, primos e outros familiares, no Kartódromo Internacional San Marino. Mesmo havendo disputadas na pista, a avaliação geral é de que trata-se de uma experiência boa, prazerosa e sadia

Seja pelo kart de aluguel, por meio do qual a maioria dos praticantes inicia no esporte, ou pelo kart próprio, grupos familiares estão cada vez mais presentes no kartismo. Mesmo ao competir, que na pista é o grande prazer e objetivo dos atletas da modalidade e daqueles que adotaram o esporte como hobby, o kartismo tem oferecido uma nova possibilidade de convivência no dia a dia de pais e filhos, irmãos, primos e outros.

Este é o caso, por exemplo, de Thiago Mazon, de 47 anos, e dos filhos Bruno (24) e Diogo Mazon (19), que treinam no Kartódromo Internacional San Marino, localizado em Paulínia (SP), desde a inauguração do complexo, em 2011.

Ele conta que começou a praticar o esporte ao participar de um campeonato com kart de aluguel em Piracicaba (SP), um ano antes de chegar ao San Marino com o Fanatici Kart – primeiro campeonato sediado no centro esportivo, a partir da inauguração. A competição começou com 12 pilotos e hoje conta com 30 competidores, muitos deles parentes.

Mazon diz que logo no início chegou a comprar um kart para ele e o filho mais velho e que na sequência o filho mais novo começou a treinar na categoria Cadete (8 a 11 anos), aos 9. “Nunca mais paramos”, salienta.

Sobre correr com os filhos, resume: “É bom demais da conta! Não só no kart, seja no futebol, na pesca, qualquer pai quer ter a presença dos filhos num momento de lazer ou hobby. E aliar isso ao esporte realmente é muito bom. Eu, por exemplo, disputo com eles, a gente corre na mesma categoria. E dentro da pista, colocou o capacete, largou, ali não tem muito pai e filho não! É todo mundo querendo ganhar, a gente realmente disputa para valer, é de igual para igual, de piloto para piloto. É muito prazeroso, realmente um negócio assim indescritível”, avalia.

Rogério Galvani Giacomini, 50 anos, também treina em Paulínia desde a inauguração do San Marino e faz parte do Fanatici há 7 anos, junto com o filho Guilherme Giacomini, de 15, que começou a pilotar no grupo em 2020. “É muito divertido, mas vez ou outra traz à tona algumas diferenças. Mesmo assim, é sempre bom estar em família, afinal de contas a gente também cresce nas adversidades. O kartismo é uma fantástica oportunidade de estar entre amigos”, destaca.

Guilherme conta que iniciou no esporte em 2015, quando o pai o presentou com seu primeiro kart. “Comecei a correr tendo ele como inspiração e também porque sempre gostei do esporte. É sempre muito legal ter um parente próximo na pista, mas com uma pressão e preocupação a mais”, revela.

Irmãos no kartismo

Outro caso de parentesco no campeonato Fanatici Kart, sediado em Paulínia, é dos irmãos Gino e Alfio Tincani, de 64 e 68 anos respectivamente. Gino é um dos fundadores do campeonato e também organizador, frequenta o San Marino desde a inauguração. Ele conta que começou no kart aos 40, em 2010, “na idade em que muitos costumam parar”. Diz que foi convidado por um amigo e “contaminado” pelo esporte. “Daí para frente não parei mais e vou até o corpo aguentar”, enfatiza.

Segundo ele, é legal participar das corridas junto com o irmão, o que os une ainda mais. “Dentro da pista fico sempre de olho nele. O kart é uma válvula de escape das pressões do dia a dia. Eu não vejo a hora de chegar o final de semana para ir ao kartódromo, encontrar os amigos e acelerar na pista”.

Já Alfio Tincani começou a praticar o kartismo em 2008, no kart de aluguel, também “com uma idade mais avançada para um piloto iniciante”, ele brinca. Ele começou no Fanatici em 2012, a convite do irmão. “Dividia um kart com meu sobrinho e achei que seria fácil competir com pilotos mais jovens e outros já experientes. Daí percebi que não era e nunca foi fácil estar junto a pilotos competitivos e experientes”.

Alfio diz que é muito bom trocar ideias e experiências com o irmão no kartismo. “Ele sempre me deu algumas dicas nos treinos e nas competições. Sou médico e trabalho bastante no meu dia a dia. Na pista, consigo aliviar o stress. Sou o mais idoso do grupo e a amizade de todos é muito boa”, finaliza.

Para pilotar

A administração do Kartódromo San Marino indica o uso de roupas leves e tênis para quem pretende conhecer o esporte nos karts de aluguel. É preciso ser maior de 13 anos e apresentar documento com foto. O endereço é Rua Armando Botasso, nº 1.200, no distrito de Betel, em Paulínia (SP). Mais informações: (19) 3833-1818 ou WhatsApp (19) 99119-9895.

