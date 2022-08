Chá da Baby, realizado nesta quinta-feira, 04, no Cambuí, reúne médicos, consultoras em amamentação e outros especialistas em torno de um dos mais importantes temas de saúde pública do mundo

A Semana Mundial do Aleitamento Materno, campanha global organizada pela OMS, Unicef e outros organismos que tratam a amamentação como questão de saúde, revela um panorama preocupante. Embora a amamentação reduza em 13% a mortalidade até os cinco anos de idade e proteja as mães contra vários tipos de câncer, apenas 4 entre 10 crianças no mundo são alimentadas exclusivamente com o leite materno nos primeiros seis meses de vida. Diante da relevância do tema, a Baby&Kids, um dos maiores e-commerces do Brasil de produtos de puericultura leve e pesada, realiza nesta quinta, 04, em Campinas, um evento com a proposta de trazer ainda mais informação para mães e gestantes sobre diversos temas da maternidade e a importância da amamentação, um ato de amor, proteção e saúde que merece prioridade na agenda de políticas públicas de todos os países.

Com a proposta de contribuir com ações que estimulem o aleitamento materno, a Baby&Kids realiza em Campinas o Chá da Baby, com uma programação que agrega palestras com médicos de várias especialidades, como ginecologia, obstetrícia, pediatria, neonatologia, psicóloga perinatal e parental e consultoras em aleitamento materno.

O evento destaca também a presença de Ana Lúcia Vilela (@analucia21), uma das mais importantes influencers da atualidade. Ao anunciar a primeira gravidez junto com o ex-BBB Lucas Fernandes, Ana tem sido uma voz entre as mulheres que vivem esta mesma experiência.

Pela imersão no universo materno, a Talu Concept, uma das assessorias em compras de enxoval para bebês mais respeitadas do Brasil, atuando em Orlando, Miami, La Vegas, Nova York, San Diego, São Paulo e também on-line, completa o time de palestrantes no encontro em Campinas.

Para Ana Flávia Ramalho de Souza Gomes, diretora executiva da Baby&Kids, o Chá da Baby “celebra o acolhimento da mulher neste momento único, que é a chegada de um filho”.

Nesta primeira ação em Campinas, a Ana Flávia destaca que a realização do evento não é uma mera coincidência com a Semana Mundial do Aleitamento Materno. A amamentação, segundo a executiva, é um tema especial. Especialistas ao redor do mundo vêm debatendo que o aleitamento materno não é algo instintivo. “Cada vez mais as mulheres reconhecem a importância da informação para exercer com tranquilidade e segurança este ato de amor”, afirma.

Como ação social, o Chá da Baby vai destinar parte dos lucros obtidos com as vendas no evento à Casa da Gestante Campinas. “Nós queremos que todas as participantes do evento, gestantes ou não, sintam-se muito especiais”, finaliza Ana Flávia Gomes.

SERVIÇO

Chá da Baby

Data: hoje (04/08), das 16h às 21h

Local: Casa Cambuí

Rua Maria Monteiro, 1.742, Cambuí – Campinas (SP)

Conteúdo: palestras e workshops com especialistas

Comodidades: showroom de produtos com descontos especiais

espaço instagramável

buffet

serviço de vallet

Participação: fotógrafa especializada em partos

