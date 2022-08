Morre Jô Soares aos 84 anos em São Paulo

Crianças e jovens atendidos pelo Projeto Jovem Talento – Fase IV, patrocinado pela Renovias por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, receberam seus kimonos para a participação nas atividades esportivas, que são oferecidas gratuitamente e realizadas no contraturno escolar para crianças e jovens de 7 a 17 anos, alunos de escolas públicas. Os pais e familiares também participaram das entregas, em um clima de muita alegria e expectativa.

As aulas acontecem duas vezes por semana, com 1h30 de duração, e são realizadas pelos instrutores do Instituto Jovens de Ouro, nas cidades de Aguaí, Águas da Prata, Espírito Santo do Pinhal, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo e Vargem Grande do Sul. As atividades começaram em abril e, com a entrega dos kimonos, os núcleos esportivos já estão totalmente equipados, inclusive com a instalação de tatames.

O objetivo do projeto é oferecer aos beneficiados, uma ampla apropriação do conhecimento físico, técnico e tático, que fundamentam a modalidade do projeto, e agregar a incorporação de valores morais e éticos na formação do ser social, através das características que o esporte proporciona, tais como: amizade, fraternidade, solidariedade, humildade, companheirismo e competição e mais uma dezena deles que o acompanharão durante toda sua vida.

O público-alvo são munícipes de comunidades menos favorecidas, visando propiciar os direitos fundamentais, tais como: desenvolvimento pessoal e social e de integridade física, psicológica e moral, além de auxiliar na diminuição da ociosidade e, consequentemente, na diminuição do risco social.

O Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) está disponível 24 horas por dia aos clientes da Renovias.

A malha viária da Renovias faz a interligação entre Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas Gerais através das Rodovias SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros.

