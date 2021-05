CPFL atende solicitação e confirma obras de ampliação de rede de energia elétrica em Serra Negra

A ampliação deve beneficiar 16 mil clientes

A Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), concessionária de energia elétrica, investiu em Serra Negra mais de R$5,2 milhões em obras para ampliação das redes de distribuição e transmissão, apenas em 2020. Em reunião realizada por videoconferência, no dia 23 de abril, o prefeito Elmir Chedid, acompanhado do chefe de Gabinete Rodrigo Demattê Angeli e do secretário municipal de Obras e Infraestrutura Carlos Bonásio, cobrou a continuidade de investimentos por parte da concessionária.

Com isso, a CPFL confirmou à Prefeitura de Serra Negra, por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, que deve realizar, em 2021, investimentos de R$1,3 milhão em obra de ampliação de rede no município. Segundo a concessionária, serão concluídas as obras do Plano de Expansão do Sistema Elétrico (PESE) que ajudam a diminuir interferências externas e promovem maior flexibilidade e confiabilidade, além de uma maior robustez no sistema de distribuição.

Com investimento, a obra amplia a rede em 13 km, beneficiando os bairros: das Palmeiras; Estância Suíça; Estância Santa Maria; Sol Nascente; Residencial Serra Negra; Placidolândia; Jardim do Lago; Refúgio da Serra; Bairro das Posses, dentre outros. A previsão de conclusão é novembro de 2021, beneficiando mais de 16 mil clientes da cidade.