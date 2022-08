Cosmópolis é contemplada com doação de 500 cestas básicas￼

Cosmópolis na 5ª etapa do Campeonato Paulista de BMX – Onze pilotos do Clube Cosmopolense de Ciclismo vão representar o município na 5ª etapa do Campeonato Paulista de BMX neste domingo (21), em doze categorias. A competição vai acontecer na pista de bicicross no Parque Municipal Ricardo Sasseron, em Andradas (MG).

Organizado pelo Andradas Bicicross Clube e Associação Paulista de Bicicross em parceria com a Prefeitura de Andradas, a competição deve contar com mais de 400 atletas presentes, segundo os organizadores.

LEIA TAMBÉM:

No sábado (20), os participantes terão a oportunidade de conhecerem a pista e treinarem. No domingo, será a grande prova.

Cosmópolis na 5ª etapa do Campeonato Paulista de BMX

Os atletas cosmopolenses convocados são Rafael Henrique Salles Sampaio (novas 09/10 anos); Andrey Silva Araújo (novatos 11/12 anos); Matheus Suzuki Furlanetto (novatos 13/14 anos); Isabela Vitoria da Silva Lima (girls 09/10 anos); Gabrielly Eduarda Silva Braga (girls 11/12 anos);

Maurici Custodio da Silva (cruiser 45/49 anos e men 40/49 anos); Joao Lucas Tozelli do Amaral (boys 07/08 anos); Miguel Luiz Zanetti (boys 11 anos); Guilherme Vinicius da Silva Tescari (boys 13 anos); Fernando Ramos Proença Neto (men 17/24 anos) e Felix Silva Oliveira de Andrade (men 25/29 anos).

A Prefeitura de Cosmópolis deseja boa sorte aos pilotos cosmopolenses!

Cosmópolis na 5ª etapa do Campeonato Paulista de BMX

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui