A 1ª edição do Prefeitura na Área – Centenas de moradores da região do Jardim Independência compareceram em peso na EMEB Profª Mª Helena Cárdia Morelli (antigo PROLAR), onde o programa foi realizado, e puderam receber atendimentos itinerantes da Prefeitura.

Foram oferecidos diversos serviços, como coleta de eletroeletrônicos (pilhas e baterias) e medicamentos vencidos; entrega de panfletos do cata galho e distribuição do EDACO (educação ambiental); plantio e distribuição de mudas;

Panfletagem sobre drogas e educação no trânsito; divulgação dos APP’s Comércio + Seguro e Viva Mulher; apresentação do canil; divulgação de cursos e eventos; atividades recreativas; serviços do Sebrae e Procon; apresentações do Villa Musical; distribuição de algodão doce e pipoca; orientações sobre habitação;

A 1ª edição do Prefeitura na Área foi um sucesso

Triagem do Cadastro Único (CadÚnico); orientações sobre CRAS e CREAS; vagas de empregos; cadastramento do CRTC; orientações sobre abertura de MEIs; cadastramento do Cartão Minha Cosmópolis; stand’s da enfermagem; laboratório de coleta de exames; do Conselho Municipal de Saúde; Nutrição;

Zoonoses com atendimento básico veterinário gratuito como consultas e procedimentos básicos; serviços do CERC e NUESA, entre outras ações que beneficiaram diretamente a população desta região.

Durante a semana, os funcionários também estiveram realizando ações de pinturas nas guias e de trânsito no solo, limpeza nas vias públicas, tapa buracos, podas e retiradas de galhos, roçagem em geral, etc.

O objetivo do programa é promover ações socioeducativas no âmbito das comunidades e bairros de Cosmópolis, garantindo o direito à informação, cultura, saúde, cidadania, entre outros serviços essenciais à qualidade de vidada população.

“Hoje beneficiamos diretamente os moradores dos bairros Jardim Independência, Jardim Chico Mendes, Jardim Beto Spana, Pq. dos Trabalhadores, Recanto Novo Cosmópolis, Res. Rossetti, Laranjeiras e Colibris.

Fico feliz em encontrar nossos moradores e poder discutir com a comunidade ações de melhorias na vida das pessoas. Agradeço o apoio e ação de todas as secretarias. Como é bom ver as melhorias acontecendo!”, disse o prefeito Junior Felisbino, que esteve prestigiando o evento.

