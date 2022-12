Construção da Casa da Memória em Engenheiro Coelho busca preservar história da cidade

A Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho foi premiada por meio da Secretaria Municipal de Saúde como reconhecimento pelo trabalho realizado no combate a transmissão vertical do HIV e Sífilis Congênita no município. A cidade ficou entre os 26 municípios do estado que receberam a premiação dupla, pelo trabalho realizado no combate as duas doenças.

Essa é a 4ª edição do Prêmio Luiza Matida, entregue nesta segunda-feira, 05, durante a 7ª Semana Paulista de Mobilização Contra a Sífilis e Sífilis Congênita, realizada no Centro de Convenções Ibirapuera, em São Paulo. Representantes da saúde de Engenheiro Coelho estiveram presentes e receberam o prêmio em nome do município.

O trabalho de combate a essas doenças acontece durante todo o ano. Todas as unidades básicas de saúde realizam testes rápidos para HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), com profissionais treinados. As gestantes recebem acompanhamento desde o pré-natal, realizando exames específicos para essas doenças.

Prêmio Luiza Matida

O Prêmio, do Programa Estadual DST/Aids-SP é uma homenagem à médica pediatra e sanitarista Luiza Harunari Matida. A médica faleceu em 2014 e foi uma das responsáveis pela elaboração das políticas e ações de controle da sífilis no estado de São Paulo. Ela trambém trabalhou por 20 anos no Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS-SP da Secretaria de Estado da Saúde.

