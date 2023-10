Concurso da Prefeitura de Serra Negra oferece 77 vagas em 16 cargos

Voltado para produtores de café da região, o evento será no dia 27 de setembro, em Serra Negra

A Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Circuito das Águas Paulista (Acecap) promove um workshop voltado para produtores de café da região em parceria com a ABIC- Associação Brasileira da Indústria de Café no próximo dia 27 de setembro, em Serra Negra. O objetivo é atualizar os pequenos produtores sobre as novas regras de classificação para o café torrado que a partir de agora terão de atender as exigências e requisitos da Portaria SDA nº 570/2022.

A coordenadora de qualidade da ABIC, Aline Marotti, estará na região para ministrar o workshop e apresentar as principais mudanças da portaria, as novas exigências para a classificação – de acordo com o novo padrão de classificação para o café torrado, o que muda na rotulagem e a importância dos programas de Certificações ABIC voltados para indústria e recentemente o programa para pequenos produtores, tendência que cresce no país.

De acordo com a nova legislação, uma das principais mudanças está na torra do café e a necessidade de classificar o produto, que deverá se enquadrar nos padrões mínimos de identidade e qualidade estabelecidos pela Portaria. As empresas podem realizar esse processo internamente, com classificadores próprios, desde que apresentem um manual de boas práticas ao Ministério da Agricultura. Outra opção é terceirizar a atividade de classificação através de uma entidade credenciada. No que se refere à rotulagem, itens como espécie, tipo, torra e grupo passam a ser obrigatórios a partir de agora e devem estar estampados na embalagem. Foi concedido o prazo de 18 meses, da data da vigência da Portaria SDA nº 570/2022 (1º de janeiro de 2023), para que as empresas possam utilizar seus estoques já existentes de embalagens de café. Portanto, o estoque de embalagens já existentes pode ser utilizado somente até junho de 2024 e todo setor terá que se adequar, dos pequenos aos grandes volumes de produção.

A informação de torra do café será obrigatória na rotulagem, conforme o Art. 41 que determina as informações do PONTO DE TORRA (clara, média, escura) ou a CLASSIFICAÇÃO DE TORRA (escura, moderadamente escura, média, média clara), sendo que o café torrado possui regulamento próprio e só um profissional reconhecido pelo Ministério da Agricultura, denominado classificador de café pode avaliá-lo.

Na ocasião, a ABIC irá oferecer de forma gratuita os serviços para a análise sensorial de cafés torrados. Os interessados que quiserem ter seu café avaliado, é preciso levar duas amostras de no mínimo 250g do café torrado em grão ou torrado e moído. O café deve ser apresentado já na embalagem final que hoje é comercializado o produto.

De acordo com a presidente da Acecap, Silvia Fonte, o evento além de promover o setor, proporciona conhecimento e busca aumentar a qualidade do café produzido na região. De acordo com dados da Acecap, a região reúne hoje perto de 2 mil produtores, mais de 7 mil hectares, cuja produtividade chega a 28 sacas por hectare. O resultado vem em sua maioria de pequenas e médias propriedades, muitas vezes lideradas por mulheres cafeeiras, com até 50 hectares de produção, o que resulta em um café de produção familiar, muito bem cuidado em todas as etapas e cultivo tradicional passado de geração em geração.

Na última década, o Circuito das Águas Paulista notadamente migrou do café de commodity para o café especial, impulsionado também pelo movimento mundial da segunda e terceira ondas do café. A decisão vem dando bons frutos e já desdobra em um café premiado, de altíssima qualidade para o consumidor, melhor rentabilidade para os produtores, sustentabilidade para um café de montanha, com características de topografia e relevo e no desenvolvimento de produtos associados, um deles é o turismo de experiência e conhecimento, que incrementa a produção agrícola e valoriza ainda mais o produto. De visitas guiadas às fazendas até lugares charmosos para degustar o “queridinho” dos brasileiros, a região é um bom destino para experiências com café

Os profissionais do setor interessados e produtores de café da região devem fazer a inscrição pelo link: https://bit.ly/ACECAPEABIC . O workshop é gratuito.

Sobre a especialista

Aline Marotti é formada em Administração de Empresas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com especialização na área de certificações. Coordenadora de Qualidade da Associação Brasileira da Indústria de Café – ABIC e Classificadora de Café Torrado, com experiência de 20 anos em processos de qualidade.

Serviço:

Workshop gratuito: Certificações ABIC e Portaria 570

Data: 27/09/2023

Horário: 9h às 15h

Local: Centro de Convenções de Serra Negra, Rua N. S. do Rosário, 630 – Estância Suíça, Serra Negra

Inscrições pelo link: https://bit.ly/ACECAPEABIC .

Programação completa:

9h – Boas-vindas

9h20 – Workshop: Certificações ABIC e Portaria 570 – Aline Marotti

10h45 – Pausa para o Café

11h – MATCHYA Comunicação – Desenvolvimento da comunicação gráfica de rótulo – Giulia Assato1

1h25 – Promtec – Fornecedor de embalagens – Jason Goulart

11h50 – Encerramento ACECAP

12h – Almoço no Restaurante O Recanto (somente para os que aderiram ao almoço)

13h30 – Visita ao Café Nonno Marchi e Degustação Orientada dos Cafés ABIC

15h – Encerramento

