COMO VENDER PARA O PODER PÚBLICO?

IBGE Engenheiro Coelho – O prefeito, Dr. Zeedivaldo Alves de Miranda, se reuniu na manhã de terça-feira (2), com os funcionários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsáveis pelo censo 2022 na cidade. O prefeito estava acompanhado do presidente da câmara de vereadores, Adauri Donizete da Silva e de outros membros do governo.

O Censo 2022 teve início em todo país na segunda-feira (1). Nos próximos três meses, os recenseadores do IBGE visitarão 89 milhões de endereços, sendo 75 milhões de domicílios. A estimativa é de que sejam contadas cerca de 215 milhões de pessoas, em todo país e Engenheiro Coelho está incluído nesses números.

Segundo o prefeito, “o Censo é um momento muito importante para o nosso município. Através dele, nós vamos ter uma visão melhor de como está a população da nossa cidade e poderemos planejar de forma mais adequada as políticas públicas na cidade”.

Questionário básico leva 5 minutos para ser respondido

No Censo 2022, há dois tipos de questionário: o básico, com 26 quesitos, leva em torno de 5 minutos para ser respondido. Já o questionário ampliado, com 77 perguntas e respondido por cerca de 11% dos domicílios, leva cerca de 16 minutos.

A seleção da amostra que irá responder o questionário ampliado é aleatória e feita automaticamente no Dispositivo Móvel de Coleta (DMC) do recenseador.

Recenseadores estarão uniformizados e podem ser identificados pela internet ou telefone

Os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o DMC.

Além disso, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181. Ambos constam no crachá do entrevistador, que também traz um QR code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, matrícula ou CPF do recenseador.

