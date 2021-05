Como montar um orçamento pessoal e organizar as finanças?

O mercado digital é a grande aposta para os brasileiros que desejam empreender ao longo de 2021. Isso é o que indica o Sebrae e especialistas do setor de negócios e empreendimentos. O indicativo dado por estas fontes é muito claro de que negócios que nascerem ou se desenvolverem por meio da internet ao longo de 2021 possuem um caminho estabelecido e favorável de acordo com o cenário brasileiro atual. Isso claro pode ser visto como um reflexo de tudo que a população brasileira viveu ao longo de todo o ano de 2020.

A internet já não é uma novidade, a existência de negócios no ambiente virtual e a alta atratividade desse modelo de comércio para quem deseja empreender também não é uma novidade. O que há de novo e que faz especialistas apontarem que este é o momento de se apostar com força em negócios digitais é todo o cenário global e o momento que o mundo atravessa atualmente.

Segundo consultorias especializadas, o crescimento de negócios no ambiente digital é cinco vezes maior do que no mundo real. A principal tendência para 2021 é que estes negócios se fortaleçam por meio de aplicativos que permitam uma relação direta entre a marca e o cliente.

Desde o final de 2019 e de forma mais intensa a partir da primeira metade de 2020 o mundo passou a sofrer com a pandemia do novo coronavírus. Como consequência da pandemia as pessoas tiveram de se isolar em casa e mudar sua forma de consumo. A partir deste momento de isolamento profissionais que já estavam presentes na internet ou que conseguiram se estabelecer no meio digital com facilidade tiveram vantagem na manutenção das atividades.

Nessa esteira de se construir toda uma nova relação de negócios através da internet, o cliente também se adaptou. Ao longo dos últimos anos o número de usuários de internet no Brasil já vinha crescendo anualmente. Segundo dados do índice MCC-ENET, desenvolvido pela Neotrust-Movimento Compre & Confie, em parceria com o Comitê de Métricas da Câmara Brasileira da Economia Digital, as vendas pela internet tiveram uma alta de 52,95% no último mês de fevereiro e uma alta de 68,92% no faturamento do setor foi registrado. Ao longo de todo o ano de 2020 o número de vendas online registradas no Brasil cresceu 41% em relação a números alcançados em anos anteriores.

São estes valores que demonstram que realmente o nível e confiança dos brasileiros de realizarem compras e contratarem serviços por meio da internet é cada dia maior e que seguirá crescendo. Por isso que é tão importante se fazer presente na internet para conseguir chegar até a conversão de um cliente em potencial em um negócio concluído. A internet é hoje a grande vitrine do mundo e por isso é importante estar nela, mas também é necessário saber estar da forma correta. Um local em que a concorrência não é limitada geograficamente ou por outros fatores que existem no mundo real, como é o caso da internet, exige ações extremamente assertivas na hora de comunicar-se com o público para garantir a sua relevância e o seu alcance em relação aos potenciais clientes.

Graças a isso também uma série de profissionais e serviços também possuem boas perspectivas de rentabilidade em seus mercados para o ano de 2021. Profissionais que atuam diretamente na produção de sites, de aplicativos e de outros modelos de plataformas virtuais deverão ter uma grande demanda de novos serviços vinda exatamente deste número crescente de profissionais que desejam criarem novos negócios na internet ou levar seus negócios para a internet. Profissionais que produzem conteúdo como artes gráficas e outros tipos de materiais também estão dentre aqueles que poderão ver sua clientela crescendo ao longo do ano.

O crescimento esperado para plataformas de delivery em 2021 também demonstra esta mudança na relação de consumo no Brasil. Não apenas alimentação, mas diversos outros tipos de negócios hoje conseguem se aproximarem ainda mais dos seus clientes através do delivery, facilitando para aqueles que consomem.

Estes são apenas alguns exemplos de toda a cadeia de profissionais que pode ser alimentada por este crescimento do mercado de negócios online no Brasil. Mas há toda uma cadeia de profissionais que será beneficiada com esta renovação da forma de se fazer negócios no Brasil.

Aqueles que vendem produtos relacionados a conhecimento também seguem tendo na internet uma grande ferramenta. Venda de cursos ou outros tipos de materiais que agreguem algum tipo de conhecimento para o consumidor através da internet é uma grande possibilidade de maximizar aquilo que vem sendo produzido. As vantagens neste tipo de relação existem para as duas pontas da relação, enquanto o empreendedor tem uma grande ferramenta para maximizar suas possibilidades, o cliente possui através do serviço online todas as facilidades que lhe são entregues pelo consumo de um serviço digital.