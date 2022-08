“É um patrimônio histórico, é importante não só no sentido espiritual, mas também para nossa história”, Padre Reynaldo

Capela Nossa Senhora Aparecida – A noite desta segunda-feira, 15 de Agosto, marcou um momento ímpar para a história do Município de Engenheiro Coelho. Numa sessão ordinária realizada na Câmara de Artur Nogueira, os vereadores da casa, votaram a transferência legal de posse da Capela Nossa Senhora Aparecida, para Engenheiro.

Desde a emancipação, a primeira igreja construída, em 1936, em terras coelhenses era pertencente a Artur Nogueira e já há algum tempo havia a tentativa de repatriação do imóvel histórico.

Porém, depois de um “bom tempo de luta”, finalmente, a igreja retorna ao domínio de origem. O vereador Jorge do Banco, um dos responsáveis pela “devolução documental” do templo para Engenheiro Coelho, disse que o feito é muito representativo para a história de Engenheiro Coelho.

“Hoje é um dia histórico, um dia glorioso para nós, a recuperação documental desta capela para Engenheiro Coelho é um marco. Acabamos de assistir a sessão onde ocorreu a segunda votação na qual determina este feito, restando agora, só a sanção do prefeito Lucas Sia para que tudo fique legalmente formalizado”, explica.

Capela Nossa Senhora Aparecida

Ainda, segundo o vereador Jorge dos Santos (Jorge do Banco), em conversas anteriores, o atual prefeito de Artur Nogueira já havia garantido a devolução da igreja para Engenheiro Coelho.

“O prefeito Lucas Sia já havia nos garantido que a igreja seria devolvida para Engenheiro Coelho. Eu, o vereador Washington e o Padre Reinaldo, já havíamos tido uma conversa com ele no gabinete de prefeitura e ele gentilmente se comprometeu em devolver para nós documentalmente a igreja”, esclarece.

O Vereador conta ainda que o “processo de recuperação” do imóvel histórico foi trabalhoso e as coisas não se deram do dia para noite.

“Essa já é uma labuta de tempos, anteriormente já tivemos engajado nesse objetivo, mas por razões técnicas não tivemos sucesso no passado. No entanto, desta vez conseguimos com o apoio do vereador Washington, o vereador Melinho de Artur Nogueira e claro, contamos com o compromisso do prefeito Lucas, para nos ajudar, mas destaco que o vereador Melinho foi a peça fundamento para esse acontecimento histórico”. Afirma

Já o vereador Washington, enalteceu a conquista e reafirmou o empenho de Melinho na causa, “O dia de hoje é muito importante para o nosso município, quando o Jorge surgiu com a demanda, nós nos empenhamos na causa e graças a ajuda fundamental do vereador Melinho, hoje podemos comemorar essa grande conquista”, disse.

Padre Reynaldo destacou que o prédio histórico representa muito para comunidade cristã de Engenheiro Coelho. “É um momento muito feliz, é primeira igreja construída no município, foi construída em 1936, é um patrimônio histórico, é importante não só no sentido espiritual, mas também para nossa história”, declara.

Ainda de acordo com o Padre, o próximo passo agora é fazer a igreja novamente voltar a funcionar para atender a comunidade, “vamos trabalhar para que a igreja volte atender as pessoas, vamos realizar um trabalho de restauração por dentro, para que ela tenha a possibilidade de receber as pessoas, assim como no seu início em 1936”, explica.

Da esquerda para a direita: Vereador Washington, Padre Reinaldo, Vereador Melinho e o Vereador Jorge do Banco – Capela Nossa Senhora Aparecida volta aos domínios de Engenheiro Coelho –

Sobre a necessidade de um museu histórico em Engenheiro Coelho, o vereador Jorge ressaltou os pedidos e as solicitações para que as memorias do município não se perca.

“Eu e o vereador Washington, já pedimos formalmente para que haja, seja criado um museu histórico em Engenheiro Coelho, precisamos ter um local onde nossas memórias, nossa história seja conservada. As famílias tradicionais estão morrendo, documento se perdendo, então é fundamental que o executivo se atente para isso”, finaliza.

Capela Nossa Senhora Aparecida

Por: Márcio Nato Rodrigues

