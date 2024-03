Tecnologia e Crédito Imobiliário foram temas abordados no penúltimo dia do Congresso de Municípios

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) prossegue com a sua participação na 66ª edição do Congresso Estadual de Municípios, que reúne, até sexta-feira, 15, gestores públicos para debater ideias e propostas de interesse das administrações municipais, na cidade de Campos do Jordão, no Vale do Paraíba.

Nesta quinta-feira, 14, quarto dia do evento, o subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado de São Paulo, José Police Neto, participou do Painel “Inovação e Transformação Digital no Poder Público”, no auditório principal.

“Tivemos a oportunidade de apresentar para todo o Estado a tecnologia aplicada no desenvolvimento das cidades. Mostramos que os mais de 180 satélites contratados pelo governador Tarcísio de Freitas podem apontar os espaços urbanos que devem ser ocupados pela habitação e quais possuem riscos e são ambientalmente protegidos. É com o uso da tecnologia que vamos tornar as cidades seguras e desenvolvidas”, explicou.

O Sistema de Monitoramento via Satélite das Áreas Suscetíveis (SMAS) foi contratado pela SDUH no fim do ano passado e está em fase de definição de metodologia para acionamento de órgãos fiscalizadores. A subsecretaria de Desenvolvimento Urbano também está realizando reuniões com municípios para apresentar as funcionalidades que os auxiliarão a monitorar o uso e ocupação do solo, em especial em áreas de risco, ocupações irregulares e que promovam supressão vegetal. Nesse primeiro momento, a área monitorada abrange as Regiões Metropolitanas de São Paulo e Baixada Santista, além dos municípios do Litoral Norte.

Participaram do Painel, o sub-secretário de Governo Digital da Secretaria de Gestão e Governo Digital do Governo do Estado de São Paulo, Thiago Waltz; a diretora de Transferências e Parcerias da União, Tâmara Castro; o diretor de Tecnologia da Empresa Dataway, Alex Wiese; o chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia de São Paulo, Roger Willians da Fonseca; a consultora de Desburocratização do Sebrae-SP, Beatriz Rennó, e o presidente do Confea- Conselho Federal de Engenheiros e Agronomia, Vinícius Marchese.

No estande da SDUH / CDHU, a secretária-executiva do Casa Paulista, Annamaria Braia, conduziu uma roda de conversas sobre “Carta de Crédito Imobiliário (CCI)”, com a presença de representantes dos municípios de Aparecida do Norte, Eldorado, Ibiúna, Boituva, Monte Mor, Sandovalina, Taciba, Indiana e Rio Claro.

“O CCI é um programa de fomento que concede subsídios às famílias com renda de até três salários mínimos e permite a aquisição de unidades habitacionais nos empreendimentos autorizados pela SDUH, no âmbito de financiamentos CAIXA-FGTS”, esclareceu.

“O valor do subsídio varia entre R$10 mil e R$16 mil, de acordo com a localização do imóvel. Para saber o valor destinado a cada cidade, além da lista de empreendimentos em cada município, o interessado deve consultar o site da secretaria”, explicou a secretária-executiva do Casa Paulista, Annamaria Braia, que também relatou aos presentes que a atual gestão já aportou R$600 milhões em subsídios, para mais de 47 mil unidades habitacionais. O endereço para consultar os empreendimentos é: www܂habitacao܂sp܂gov܂br.

A demanda é aberta a todos que se enquadram nos critérios do programa e que tenham a habilitação devidamente aprovada pela Caixa Econômica Federal, que é a responsável por conceder o financiamento habitacional das moradias.

O crédito pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias.

O objetivo da gestão estadual, com essa modalidade, é auxiliar no suprimento das necessidades habitacionais dos municípios do Estado. Os recursos são provenientes do orçamento da SDUH.

