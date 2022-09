Campeonato de Basquete 3×3 em Engenheiro Coelho

O Posto do Sebrae Aqui de Engenheiro Coelho vai realizar um curso de formação básica em Jardinagem. As aulas serão realizadas entre em outubro, entre os dias 4 e 25 e são frutos de uma parceria entre com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC).

Para participar, basta fazer a inscrição, através de um formulário eletrônico, no seguinte endereço: https://encurtador.com.br/fzPW5

Posto do Sebrae Aqui

Entre os itens que serão abordados nas aulas estão:

· Solo: composição, tipos, características e PH

· Fisiologia e morfologia da planta

· Ferramentas

· Técnicas de limpeza de solo e canteiros

· Plantio

· Vasos e floreiras

· Irrigação e adubação

· Compostagem

· Pragas e doenças

· Podas

As aulas acontecem de forma presencial, de terça a sexta-feira, das 8h às 12h, no auditório da secretaria de educação, na Rua Benedito Cunha Guedes, 530, no Jardim Brasil, ao lado da Escola Odécio Forner.

Mais informações podem ser obtidos diretamente no posto do Sebrae Aqui, na Rua Antônio Batistella, 221, Jardim São Paulo, ou através do telefone 19 99770-8097.

Serviço

Curso de Jardinagem: Formação Básica

04 a 25 de outubro

8h – 12h

Rua Benedito Cunha Guedes, 530 – Jardim do Sol

(Ao lado da Escola Odécio Forner)

Posto do Sebrae Aqui

