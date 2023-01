Câmara de Morungaba recebe palestra sobre saúde mental

Pedido de licença estava parado há quase 13 anos na Cetesb

Uma grande conquista para Morungaba foi a Licença de Operação Definitiva do Distrito Industrial “Antonio Frare (Niquito)”, no Bairro do Buenópolis, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) no fim de 2022.

“Estávamos trabalhando nisso desde o primeiro dia de nossa primeira gestão – que teve início em 2017. A Licença de Operação Definitiva do Distrito Industrial vai resultar na geração de muitos empregos e muitas oportunidades de negócios”, comemora o prefeito da Estância Climática de Morungaba, Marco Antonio de Oliveira.

O prefeito explica que logo quando assumiu, a equipe desarquivou um processo que estava parado há quase 13 anos na Cetesb e, em apenas 5 meses, foi emitida a Licença de Operação Prévia, porém ainda estavam buscando diversas outras providências, dentre elas a rede de esgoto no Distrito para a Licença de Operação Definitiva.

Segundo o prefeito Marquinho, cada uma das empresas já instaladas – e as que estão em construção – já podem dar entrada em seu pedido de Licença de Operação, pois o Distrito Industrial está totalmente regularizado. Esta ação vai resultar em muitos empregos para nossa cidade.

A Prefeitura da Estância Climática de Morungaba realizou diversas ações para que o Distrito Industrial pudesse receber empresas. Instalado na Estrada Municipal “Lúcio Roque Flaibam”, no Bairro do Buenópolis, o Distrito Industrial foi criado em junho de 2004 e permaneceu sem investimentos por 13 anos.

Até que, com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), foram executadas as obras da rede de esgoto e da linha de recalque que liga o Distrito Industrial à Estação de Tratamento para que a área fosse regularizada.

