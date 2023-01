Morungaba presente em lançamento do Plano Regional de Coletas Seletivas Múltiplas

O prefeito da Estância Climática de Morungaba, Marco Antonio de Oliveira, participou do lançamento do Plano Regional de Coletas Seletivas Múltiplas, na semana passada, no auditório Mário Covas Júnior do Centro de Convenções Circuito das Águas, em Serra Negra.

A iniciativa é do Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Circuito das Águas (Cisbra) que, atualmente, agrega 13 cidades: Águas de Lindóia, Amparo, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Morungaba, Pedra Bela, Pedreira, Pinhalzinho, Serra Negra, Socorro, Toledo (MG), Tuiuti e Vargem.

A proposta foi apresentada pelo diretor da I&T Gestão de Resíduos Tarcísio de Paula Pinto, empresa contratada do Sebrae-SP para apoio aos consórcios Tarcísio de Paula Pinto. “O plano que foi desenvolvido para o Cisbra tem um grande objetivo que toda população poderá auxiliar: parar de colocar resíduo em aterro; onde só gera problema, só devolve impacto para todos em termos de mudança climática. Com isso, vamos transformar resíduo em valor. O plano foi elaborado reconhecendo custo de embalagens, composto orgânico. Tudo vai entrar em ação agora. Vamos parar de jogar dinheiro fora em aterro distante, transformando em fonte de fortalecimento dos negócios locais.”, disse.

O plano trata de soluções para a gestão e manejo de resíduos sólidos urbanos com envolvimento da cadeia produtiva em processos de economia circular. “A revisão do Plano de Resíduos Sólidos tem o conceito da economia circular, propõe soluções para a gestão e manejo dos resíduos sólidos do município envolvendo diversas cadeias produtivas. O plano tem a proposta de tornar o resíduo sólido um `produto’ e não mais um `lixo’.”, explica a diretora do Departamento de Meio Ambiente e Agricultura da Prefeitura de Morungaba, Clara Geromel.

Cerca de 200 pessoas compareceram, entre autoridades públicas, incluindo prefeitos e vereadores das cidades consorciadas, representantes de cooperativas de coletores/catadores e ambientalistas.

Representando Morungaba, também participaram do lançamento: o vice-prefeito Luis Fernando Miguel; os vereadores Ramon Moraes e Rogério Fanchin; a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sonia de Oliveira; a assessora do Departamento de Meio Ambiente e Agricultura, Luiza Cilindri, e o assessor de Governo, Carlos Boaventura.

