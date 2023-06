Sábado, 24, tem show e oficina gratuita de música no Teatro de Jaguariúna

Vagas estão disponíveis no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e no Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba)

O Grupo UniEduK está com inscrições abertas para prova de Transferência do Curso de Medicina. As oportunidades são para quem deseja estudar, ainda este ano, no Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ) e no Centro Universitário Max Planck (UniMAX Indaiatuba), ambos no interior do Estado de São Paulo.

As inscrições são on-line e podem ser realizadas no site www.grupounieduk.com.br, até às 23h59 do dia 19 de julho. O período para agendamento e realização do pré-teste obrigatório ocorre de 3 a 20 de julho, enquanto que a prova on-line será no dia 22 de julho, das 8h às 14h20.

Os cursos de Medicina da UniMAX e UniFAJ são referências no Brasil, pois são autorizados com nota máxima (média 5) no Ministério da Educação (MEC), fator que os classificam entre os 5% melhores do Brasil.

Os cursos oferecem formação e capacitação diferenciada que alia ciência, tecnologia e humanização. Durante essa trajetória de estudos e de conhecimento, o aluno usufrui de uma infraestrutura moderna, com laboratórios e equipamentos avançados e dotados de tecnologia de ponta.

“Destaque para o nosso Centro de Simulação Realística com tecnologia de ponta, inclusive para cirurgia robótica; além dos manequins de última geração, que são utilizados para simulação de situações de urgência e emergência em adultos e crianças, bem como para atendimento ao parto e ao recém-nascido”, salienta a coordenadora do Curso de Medicina da UniMAX, Dra. Valéria Vernaschi Lima.

No Grupo UniEduk seu futuro é na prática, por isso os estudantes de Medicina têm a oportunidade de vivenciar a profissão desde o primeiro ano de curso. Ou seja, as experiências acadêmicas vão além das salas de aulas, sendo aplicadas em ambientes simulados e campos reais de prática, tais como em unidades básicas de saúde, ambulatórios de especialidades médicas e hospitais-escola.

“O nosso método de aprendizagem preza pela humanização, por isso desde o início de sua trajetória universitária o aluno é inserido em serviços de saúde para ter a experiência de contato direto com o ser humano, onde possa ouvir o paciente sobre questões relacionadas à doença, saúde e suas mais variadas necessidades”, salienta o coordenador do curso de Medicina da UniFAJ, Dr. André P. Lemos de Faria.

10 motivos para cursar Medicina na UniFAJ ou UniMAX

1 – Cursos aprovados com nota 5 no MEC;

2 – Estão entre os 5% melhores cursos de Medicina do Brasil;

3 – Únicas instituições de ensino da América Latina a contar com simulador com tecnologia 3G PLUS;

4 – Infraestrutura com centro de simulação realística, centro de especialidades médicas e hospital-escola;

5 – Oportunidade de vivenciar a profissão na prática já no primeiro ano de curso, com atendimento a pacientes reais;

6 – Atuação direta em UBSs e hospitais da região, tais como Beneficência Portuguesa, Vera Cruz, Samaritano, Haoc;

7 – Método de ensino inovador, com metodologias aplicadas nas universidades de Harvard, MIT e Oxford (EUA); Calgary e Hamilton (Canadá); Maastricht, na Holanda; Minho, em Portugal;

8 – Conselho formado por membros da sociedade médica, acadêmica e profissional, entre os quais o presidente da Faculdade de Medicina da Universidade do Minho (Dr. Nuno Souza), em Portugal.

9 – Corpo docente altamente qualificado e atualizado;

10 –Bolsas de estudo no curso por meio do programa Prouni Federal.

