Antomi Ramos anuncia novo parceiro fixo e volta a atuar com russo Nikita Burmakin

Número seis do mundo e radicado em Campinas revive dupla de 2019 com o qual atingiu o Nº 1 do mundo pela primeira vez

Antomi Ramos, número seis do mundo, atleta do CT Lucas Sousa, de Campinas, anunciou seu novo parceiro fixo para pelo menos até o restante da temporada. Ele jogará ao lado do russo Nikita Burmakin, atual quarto colocado, ex-líder do ranking e que possui 66 títulos na carreira. A dupla irá reviver a parceria de 2019, o qual conquistou cinco títulos naquela temporada.

“Tenho boas recordações de jogar com ele, nosso primeiro torneio em 2019 foi nas Ilhas Reunião, fomos campeões e aquela conquista me levou ao topo do ranking . Formamos uma dupla muito boa, se completava muito bem, ele na esquerda muito rápido e forte e eu na direita fazendo meu trabalho, minhas bruxarias (risos)”, disse Ramos, que tem os patrocínios de ZAND Beach Tennis, Benevix, Oakley, Umuarama Concessionárias, FLABT, Vitao Alimentos e Uvas Mimo.

O primeiro torneio dos dois será o Sand Series de Valinhos, disputado em sua casa, no CT Lucas Sousa, entre os dias 12 e 14 de outubro.

Antes, Ramos disputa dois torneios pela Espanha, o Campeonato do Mediterrâneo em Heraklion, na Grécia, a partir do dia 13 de setembro, e o Campeonato Europeu, a partir do dia 28, ambos com Gerard Querol.

Nesta semana, Ramos faturou dois títulos ao lado do jovem brasileiro Caio Farias nos torneios BT 10 e BT 50 de Ponta Delgada, na Ilha dos Açores, em Portugal, e agora soma 73 canecos na carreira. Na final do BT 50 eles bateram os cabeças de chave 1, os portugueses Henrique Freitas e Pedro Maio por 6/1 7/6 (7/5) . No BT 10 eles derrotaram na final os brasileiros Alysson Medeiros e André Souza por 6/1 6/0. Esta semana ele ainda joga outro evento BT 50 no mesmo local nesta quarta e na quinta-feira.

Foto: Antomi Ramos à direita de vermelho com Giovannini à esquerda / Crédito: @reigo_photography

