Renovias prevê fluxo de 732 mil veículos durante o feriado prolongado da Independência

O consórcio Circuito das Águas Paulista (Cicap) realizou, na semana passada, em Lindoia uma reunião entre prefeitos, secretários e gestores dos municípios consorciados para tratar do ranqueamento das estâncias turísticas, executado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

LEIA TAMBÉM:

O objetivo foi trocar informações técnicas sobre o preenchimento dos formulários de ranqueamento, cuja classificação será essencial para a manutenção do financiamento de projetos de infraestrutura turística na região. O Governo do Estado foi representado pelo Assessor Técnico da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Vanilson Fickter. Ele abordou o funcionamento do sistema e transmitiu as principais diretrizes necessárias para o êxito no preenchimento e envio da documentação pelos municípios.

Os prefeitos e secretários tiveram a oportunidade única de debater o ranqueamento, trabalhar para assegurar investimentos no setor e, consequentemente, impulsionar a economia local. O presidente do Cicap, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, destacou a importância de receber tais informações diretamente do Governo do Estado. “É imprescindível que prefeitos e secretários acompanhem de perto o preenchimento desses dados, pois a evolução da classificação dos municípios no ranqueamento é fundamental para o Circuito das Águas Paulista”, comenta.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui