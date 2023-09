Foi dada a largada: Ambev abre vagas para Trainee e Estágio em todo o País

Novas chuvas previstas para a quinta-feira ampliam a apreensão na região

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul confirmou na manhã desta quarta-feira, 06, que pelo menos 28 pessoas morreram em decorrência do ciclone extratropical que atingiu a região no início da semana. Roca Sales é um dos municípios mais afetados pelo fenômeno climático. A região está alagada com a alta do nível do Rio Taquari.

15 vítimas foram encontradas na cidade de Muçum, na região central do RS. Segundo a Defesa Civil, com a forte chuva, cerca de 85% do município gaúcho ficou inundado, com a água atingindo parte das casas e do comércio. A energia elétrica e o sinal de telefone do município foram cortados.

As outras mortes foram registradas em cidades da região norte do Rio Grande do Sul: Estrela, Lajeado, Mato Castelhano, Passo Fundo e Ibiraiaras. A tormenta também causou uma morte no Estado vizinho de Santa Catarina.

Esse já é o evento climático com maior letalidade no Rio Grande do Sul. Autoridades locais, como o governador Eduardo Leite (PSDB) têm expressado lamentos pelas vítimas. O governo federal também comentou a situação em solidariedade. Nas duas esferas, há um esforço para agilizar a liberação de recursos para os atendimentos das das vítimas.

Ao todo, estima-se que mais de 52 mil pessoas foram diretamente afetadas pelo ciclone. Segundo a Defesa Civil, 1.650 estão desabrigados e há mais de 3 mil pessoas desalojadas. Os dados são da noite de terça, 05.

