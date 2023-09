Pentacampeã Mundial e Nº 1 do mundo, italiana Giulia Gasparri confirma participação no Sand Series de Valinhos ao lado de multicampeã Cimatti

Torneio é considerado o último Grand Slam do ano e acontece entre os dias 11 e 15 de outubro

O maior nome do Beach Tennis mundial da atualidade no feminino se chama Giulia Gasparri. A número 1 do mundo confirmou presença para a disputa do Super Tour – Sand Series de Valinhos, considerado um dos Grand Slams do esporte, que será disputado no CT Lucas Sousa Na Quadra, entre os dias 11 e 15 de outubro. O evento é o último da série na temporada com premiação de US$50 mil e 600 pontos para cada dupla campeã no torneio profissional.

Gasparri é um dos ícones do esporte somando cinco títulos mundiais em 2022, 2021, 2018, 2017 e 2015 além do título mundial por equipes com a Itália em 2022. Ela soma 55 títulos na carreira, sendo sete nesta temporada, dois deles ao lado da também italiana Sofia Cimatti nos Sand Series de Saarlouis, na Alemanha, e Parnu, na Estônia. A dupla virá forte buscar o troféu em Valinhos.

“Nunca joguei em Valinhos, não participei do torneio ano passado mas todos falaram muito bem, aqui no Brasil todos os torneios são muito bons então não tenho dúvidas que um clube como esse vai ficar superado”, disse Gasparri que comentou sobre a dupla com Cimatti. As duas já haviam jogado juntas em 2019 e retomaram a parceria após a cirurgia no ombro da parceira habitual de Gasparri, Ninny Valentini.

“Depois de ter rompido com Nobile e de saber da cirurgia da Ninny, Sofia me convidou para jogar e eu aceitei. Os primeiros desafios correram muito bem e agora estaremos prontas para os próximos compromissos”.

Cimatti tem 58 títulos na carreira, sendo dois Mundiais em 2013 e 2014 e os títulos Mundiais pela Itália em 2022, 2017, 2015 e 2014. Ela destacou a parceria com Gasparri.

“Sim mal posso esperar e gostei muito de jogar o ano passado em Valinhos! Será um torneio incrível”, disse. “A expectativa é continuar buscando boas sensações juntas e de tentar de fazer o nosso melhor”, disse Cimatti que comentou que a química é o ponto alto da dupla com Giulia: “Com certeza nós somos duas jogadoras bastante completas e às vezes conseguimos encontrar muitas soluções diferentes”.

O Super Tour – Sand Series Valinhos será realizado no maior completo de Beach Tennis do mundo com 40 quadras. A competição foi promovida em relação ao ano passado quando recebeu um evento da categoria BT 400 com premiação de US$ 35 mil. A competição terá transmissão ao vivo do canal PlayBT durante todo o evento e do Sportv nas semifinais e finais do masculino e feminino, no sábado, dia 14.

Além do torneio profissional, será realizado em paralelo o torneio amador nas categorias A, B e C em Duplas Masculina, Feminina, Dupla Mista e categorias de veteranos. As inscrições já estão abertas no site Tênis Integrado pelo link https://tenisintegrado.com.br/torneio_painel_info/index/17321 . Os ingressos para acompanhar os jogos na quadra central já estão à venda pelo link https://www.sympla.com.br/evento/sand-series-valinhos/1938044

“Estamos muito felizes com a presença da Giulia e da Cimatti, dupla que voltou a jogar junta este ano e que vêm de dois títulos de Sand Series seguidos. Certamente será a parceria a ser batida na competição”, destacou Lucas Sousa, diretor do evento.

O evento é uma organização da Super Tour e tem as chancelas da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Paulista de Tênis.

