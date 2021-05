PAT de Amparo tem 40 vagas de emprego

Cada teste custou o valor de R$6,80, o menor preço desde o início da pandemia

A Prefeitura de Amparo comprou mais 10 mil testes rápidos de Covid-19 para realizar a testagem da população. Os testes custaram R$6,80 a unidade, o preço mais baixo já obtido pela prefeitura desde o começo da pandemia. A licitação foi realizada por pregão eletrônico.

Desde março a Prefeitura de Amparo já realizou testagem em massa na população em oito finais de semana, em vários pontos da cidade, e já testou, apenas nessas ações, mais de 9 mil moradores. Com a compra de mais testes, a Prefeitura pretende continuar com as ações de testagem da população, pois elas têm proporcionado resultados e dados para a Secretaria Municipal de Saúde que estão sendo utilizados no planejamento das ações de combate ao coronavírus.

A testagem em massa permite saber o número real de novos casos e sua distribuição na cidade, o que ajuda na antecipação de medidas contra a doença e no planejamento de ações de combate ao vírus específicas para cada região. A ação em larga escala, combinada com o isolamento social, é a única maneira efetiva de “achatar” a curva de disseminação do vírus e proteger a população.

Dessa forma, é possível identificar casos positivos assintomáticos, e assim isolá-los para que não haja a transmissão para outras pessoas. Com o resultado dos testes de pessoas assintomáticas, o isolamento deixa de ser uma opção adotada por uma questão de consciência social e se torna uma exigência para proteger familiares.