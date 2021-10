Amparo sedia a retomada do Programa Líder, do Sebrae

Metodologia tem objetivo de promover a criação de um ambiente favorável aos pequenos negócios para o desenvolvimento regional sustentável

Amparo sediou a retomada do Programa Líder – Liderança para o Desenvolvimento Regional. Entre os dias 26 e 27, na Fazenda Atalaia, onde Gestores Públicos, Privados e Terceiro Setor participaram da quinta etapa.

A iniciativa do Sebrae Nacional e do Sebrae-SP com foco na mobilização de governanças regionais, tem o objetivo de promover a criação de um ambiente favorável aos pequenos negócios para o desenvolvimento regional sustentável, fomentando assim o empreendedorismo, estratégias e políticas públicas da região.

O Sebrae com seus parceiros colabora para o desenvolvimento das regiões, integrando o setor privado, setor público e o terceiro setor (voluntários). A turma reune mais de 40 lideranças do poder público, do setor empresarial e da sociedade civil locais a fim de construir um projeto de desenvolvimento amplo e cooperativo para estimular o turismo e as demais potencialidades da região do Circuito das Águas Paulista.

O Líder está já foi realizado em 83 localidades. O Circuito das Águas Paulista é o primeiro grupo no Estado de São Paulo a receber a metodologia.