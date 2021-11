Autoridades resgatam homem no rio Camanducaia, em Amparo

Na tarde de quarta-feira, 03, a Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros de Amparo trabalharam no resgate de um homem que teria se jogado no rio Camanducaia. Por volta das 14 h, os GCMs, Conrado e Regina, em patrulhamento próximo ao terminal rodoviário foram solicitados por populares, que informaram que um homem havia se jogado no rio.

As autoridades constataram que o homem estava preso às margens e iniciaram os primeiros procedimentos. Com o acionamento da Defesa Civil e a utlização da cordas, as equipes puxaram o rapaz.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros para a realização do socorro e transporte, as autoridades ainda tiveram dificuldades, pois, o homem ofereceu resistência e parecia estar desorientado. Segundo o levantamento das autoridades, o homem era morador de Serra Negra. Ele se encontra sob cuidados médicos na Santa Casa Anna Cintra.