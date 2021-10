PAT de Amparo tem 61 vagas de emprego

A Secretaria de Esportes, Recreação, Lazer e Eventos da Prefeitura de Amparo é apoiadora do primeiro desafio Cross Country Olímpico de Mountain Bike, organizado pela Brasil Ride Bike Club e MTB Amparo. A competição acontece neste fim de semana na Fazenda Sant’Anna.

A provas são na Categoria Pro e Sport. “São trajetos novos e nunca usados em nenhuma competição no Park”, explica a organização da prova.

Em novembro, Amparo também conta com provas de Moutain Bike. A secretaria de Esportes confirmou a realização do Amparo Bike Day, em 21 de novembro. As inscrições já podem ser feitas no site www.mountainbikeday.com.br