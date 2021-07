Amparo conta com Transporte Público por R$2 a partir de hoje

Do dia 21 ao dia 27 de junho, Amparo registrou duas mortes por Covid-19. Esse número é 90% menor do que o registrado na semana anterior, entre os dias 13 e 20 de junho, quando a cidade registrou 20 mortes pela doença.

Segundo a Secretaria de Saúde, esta enorme redução no número de mortes é resultado das medidas restritivas determinadas pela prefeitura no início do mês de junho, as quais contribuíram muito para a redução no número de moradores de Amparo internados nos hospitais e também no número de casos da doença na cidade.

Além disso, a vacinação contra a Covid-19 em Amparo está acelerada, e 57% do público-alvo da vacinação já foi imunizado pelo menos com a primeira dose da vacina. Com isso, a tendência é que os casos positivos na cidade diminuam cada vez mais.

A população deve continuar usando máscaras e mantendo o distanciamento social para evitar que a situação da Covid-19 em Amparo não volte a se agravar.