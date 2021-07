Obra de melhoria do SAAE pode causar falta de água em alguns bairros em Amparo

De acordo com os dados dos boletins Covid-19 da semana passada, Amparo não registra mortes por Covid-19 há mais de 7 dias. A última morte na cidade foi no dia 26 de junho, no sábado passado, e foi contabilizada no boletim do dia 27 de junho.

No boletim Covid-19 de segunda-feira, 28, também foi registrada uma morte, mas esse óbito aconteceu no dia 25, sendo apenas confirmado no dia 28.

A última vez que Amparo não registrou mortes por Covid-19 por uma semana completa foi no mês de fevereiro.

Segundo a Secretaria de Saúde, a enorme queda no número de mortes por Covid-19 nas últimas duas semanas é resultado das medidas restritivas impostas pela prefeitura no início de junho, que resultaram numa significativa diminuição na porcentagem de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria nos hospitais amparenses e também na velocidade de contágio do vírus na cidade.

Além disso, a vacinação contra a Covid-19 está acontecendo diariamente e de forma acelerada em Amparo, o que também diminui a circulação do vírus e a quantidade de pessoas que são internadas pela doença.