Amparo busca parcerias para o tratamento de esgoto

No dia 12 de julho, às 9h, a assessora da Secretaria Municipal de Educação de Amparo, Profª Dra Eliane Ramos, participará do “II Seminário sobre Educação Bilíngue (Língua Portuguesa e Libras)”, na Câmara dos Deputados.

Para a assessora, os alunos surdos da Rede de Amparo têm a oportunidade de se formar bilíngues, de aprender, sem prejuízos, os conteúdos curriculares com seus colegas de turma, e de construir vínculos afetivos com crianças e professores.

No Seminário, Eliane Ramos defenderá que não é preciso abrir mão da inclusão escolar para praticar uma Educação Bilíngue que assegure aos alunos, considerados surdos e ouvintes, a aquisição da Libras e da Língua Portuguesa.

Para a Profª Alice Veríssimo, Secretária de Educação, a “Rede de Amparo criou o Bilinguismo Concomitante e a Acessibilidade Sonora na escola comum, e agora precisamos difundi-los para outras Redes de Ensino, pois são práticas que realmente incluem os alunos considerados surdos”.

A Profª Luísa Benedetti, coordenadora do Programa de Educação Inclusiva do município, ressalta que escolas e classes exclusivas para surdos, defendidas no Projeto de Lei (PL) 4.909/2020, não correspondem aos avanços que ela vem acompanhando na Educação Bilíngue que acontece nas escolas comuns de Amparo. Luísa Benedetti conta com a participação dos profissionais da Educação no Seminário Virtual na Câmara dos Deputados, para que juntos, digamos sim à Educação Bilíngue na escola comum e não ao PL 4.909/2020.

Eliane Ramos diz que fará o possível para que os deputados e as deputadas compreendam que a escola comum é o lugar de todos os alunos.

Para participar do Seminário acesse o canal do YouTube da Câmara dos Deputados e poste as #educacaobilinguenaescolacomum #naoaoPL4909