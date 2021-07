Dos 7 aos 70: Rede Clube FM chega ao Circuito das Águas

A rede já tem 38 filiadas e continua em expansão; Gazeta Regional é parceira da rede

A Rede Clube FM, liderada pela Clube FM 105.5 de Brasília, estreou recentemente sua mais nova afiliada. A Clube FM 99.7 de Campinas está veiculando, de forma definitiva, desde o dia 14. Ela pode ser acessada clicando aqui.

A rede, em Campinas, é gerida pelo Grupo ABC de Comunicação, que também controla as emissoras Jovem Pan News FM 100.3 (jornalismo/esportes, implantada no mercado campineiro a partir do ano passado e que também é transmitida em 1230 AM), Clip FM 88.7 de Indaiatuba (formato jovem/pop), Antena 1 Piracicaba 95.5 (adulto/flashback) e Rádio ABC AM 1570 de Santo André (popular/jornalismo, voltada à Grande São Paulo).

De acordo com diretor Rick Galvão, a comunicação da rádio é animada. “É uma rádio diferenciada. Hoje é a favorita. Está agradando de 7 a 70”, diz.

A estação tem seu sistema irradiante instalado em Amparo, em um morro que conta com mais de 1000 metros de altitude. A Clube FM 99.7 é captada em mais de 40 cidades como Campinas, Americana, Sumaré, Cosmópolis, Holambra, Mogi Guacú, Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Serra Negra e Bragança Paulista.