Amparo abre Chamamento Público para atendimento educacional

Além do planeta e seus anéis, outras atrações que podem ser observadas pelo público nos próximos finais de semana do mês são a Lua em sua fase crescente e alguns dos mais belos aglomerados abertos de estrelas

A observação de Saturno é uma das principais atrações das sessões que acontecem às sextas-feiras e aos sábados de agosto no Polo Astronômico de Amparo. O planeta, cerca de 760 vezes maior que a Terra, proporciona um espetáculo visual único quando observado por meio de telescópios.



Saturno, com seus anéis circundantes e dezenas luas – a Titã é a maior e mais conhecida delas –, é formado principalmente por gases. Além disso, é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do Sistema Solar, atrás apenas de Júpiter.



VISITANTES VIVENCIAM ESPETÁCULO ÚNICO

Durante o inverno, melhor período para observar o céu, o Polo Astronômico conta com uma estrutura diferenciada para atender o público e fãs da astronomia. Destaque para o telescópio refletor de 650mm de abertura, o maior do Brasil aberto para uso dos visitantes. O complexo ainda conta com telescópios refletores, de 360mm, 340mm e 20mm de abertura e o telescópio refrator de 150mm.



Além de Saturno, quem for à unidade astronômica de Amparo durante o mês de agosto ainda tem a chance de ver a Lua em sua fase crescente, neste primeiro final de semana, e aglomerados de estrelas. No moderno Planetário Digital, montado em uma ampla sala de projeções com domo de oito metros, acontecem sessões especiais com os temas “Os Planetas” e “O Céu do Inverno”.



LUA CRESCENTE É LINDA DE SE VER

Lua estará em sua fase crescente neste final de semana, o que proporciona uma experiência diferente para quem visitar o complexo astronômico de Amparo na sexta-feira, 05, e no sábado, 06.



Os telescópios se voltam para o satélite da Terra para que o público possa observar detalhes da superfície lunar, como crateras, montanhas e vales. Há ocasiões em que é possível aproximar o celular do telescópio e registrar uma linda imagem da Lua.



Para quem prefere contemplar os aglomerados de estrelas, a dica é visitar o Polo Astronômico, em Amparo, nas noites em que a Lua esteja nas fases nova ou minguante. São ocasiões em que o satélite desponta mais tarde ou não é visível.



SÃO DUAS DE HORAS DE MUITO APRENDIZADO

As sessões às sextas-feiras e aos sábados no complexo astronômico de Amparo são divididas em etapas. Primeiro, o visitante participa de uma simulação no Planetário, onde recebe explicações sobre o que será visto no observatório.



Depois, o público faz o reconhecimento do céu a olho nu e por último a observação com os telescópios, incluindo a visualização com o refletor de 650mm de abertura, que é o maior telescópio em operação no Estado de São Paulo e o maior do Brasil acessível ao público.



Cada programação tem duração estimada de duas horas. Às sextas-feiras, a única sessão começa às 20h30. Já aos sábados, o público pode participar de sessões das 19h às 21h ou das 21h10 às 23h10.



É MUITO FÁCIL DE CHEGAR

O Polo Astronômico, construído em 60 mil metros quadrados, próximo à Serra da Mantiqueira, foi inaugurado em setembro de 2015 em uma área privilegiada a cerca de 1.000 metros de altitude.



A região é livre de qualquer tipo de poluição luminosa direta. Por meio de uma lei municipal, todo o arredor do complexo foi declarado “Sítio para Observações Astronômicas”. A intenção da lei é impedir a presença de luz artificial que possa atrapalhar as atividades.



O observatório está localizado a 15 minutos do perímetro urbano de Amparo, com acesso pelo km 29 da Rodovia Benevenuto Moretto (SP-095), que liga Amparo a Bragança Paulista, bairro do Sertãozinho. O complexo ainda conta com estacionamento e serviço de lanchonete.



O ingresso para as sessões públicas custa R$ 60 (inteira), com 20% de desconto na compra antecipada (R$ 54), e R$ 30 (meia-entrada) para estudantes com carteirinha, idosos, mediante a apresentação do RG, e professores.



A entrada pode ser comprada pelo site www.poloastronomicoamparo.com.br, onde também estão informações detalhadas da programação, ou pelo WhatsApp (19) 9.9295-9586. O pagamento pode ser feto por PIX.

