A recuperação, ainda que lenta, da indústria nacional em 2021

Apesar de alguns números negativos que ainda apresentam os efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a indústria nacional ao longo de todo o ano de 2020. O que os números mais recentes e representantes do setor vem indicando é que o ano de 2021 será positivo para a economia nacional e que a expectativa é de crescimento, com relação aos números do ano passado.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) aposta num crescimento de 3% para o setor em 2021, o que representa um grande salto para o país em um momento em que ainda estamos saindo de uma pandemia e sob os efeitos de uma crise econômica que afeta o Brasil há mais de dois anos. A CNI acredita que o Produto Interno Bruto Industrial (soma de todos os recursos gerados pelo setor no ano) brasileiro será de 4,4%.

Claro que alguns destes números apresentando um crescimento elevado são resultados da comparação com os registrados em 2020 que foram baixos por causa de toda a realidade gerada pelo novo coronavírus, mas ainda que estes números signifiquem apenas um retorno para o patamar que o país possuía em 2019 o resultado já será positivo visando que significará um rápido retorno para níveis em que não se havia sofrido o impacto global da Covid-19 sobre a economia.

Em comparação com os números de março de 2020, os valores de março deste ano apresentaram um crescimento nacional superior a 10%. No estado de São Paulo os números foram ainda mais positivos alcançando 16% de crescimento com os números do ano anterior.

Atualmente, há uma grande expectativa de como a indústria nacional se manterá ao longo de todo este ano. Ainda mais para o estado de São Paulo, no qual possuímos uma grande força neste setor, a atenção para a realidade econômica da indústria significa estar atento para as possibilidades econômicas do próprio estado. Em certa medida tudo que ocorrer em São Paulo irá reverberar em todo o Brasil e também efeitos positivos ou negativos a nível nacional terão seus efeitos sobre a realidade paulistana.

Segundo dados do IBGE, no último mês o estado de São Paulo apresentou um crescimento de 0,6% no setor. O número pode parecer pequeno, mas é extremamente positivo quando avaliamos que foi o segundo maior crescimento a nível regional no país durante o mês de abril. Os setores dos derivados de petróleo e de veículos são os responsáveis por este saldo positivo do estado, segundo os números do IBGE. No mesmo mês o setor apresentou uma queda de 2,4%.

A política nacional poderá impactar positivamente ou negativamente estas mudanças esperadas para o longo do ano. Caso as reformas econômicas que se encontram no Congresso Nacional para que sejam avaliadas pelos parlamentares sejam aprovadas, o setor deverá ganhar um novo fôlego para seguir em frente buscando a recuperação plena em 2022.

Caso as estimativas de crescimento da CNI se provem corretas, estes números também resultarão numa queda nos altos números do desemprego registrado no Brasil atualmente. O retorno de uma grande parcela da população para o mercado de trabalho além de um aumento na produção nacional também significa um crescimento no fluxo de dinheiro, o que permitirá um desafogo para o setor do comércio e de prestação de serviços, que atualmente encontram-se enfraquecidos por causa dos períodos de isolamento e do menor consumo ao longo dos meses causados pela Covid-19.

Segundo os números da CNI, os grandes investimentos que se vem fazendo no setor industrial brasileiro em 2021 visam fortalecer o crescimento tecnológico do setor neste ano e garantir uma maior produtividade em relação ao momento atual. Atualmente o aumento na produtividade é visto como uma necessidade para o Brasil para tornar o país competitivo com outros países ao redor do mundo.

Assim como muitos outros setores no Brasil, a indústria nacional passará por 2021 em uma espécie de corda bamba buscando superar os números de 2020 de acordo com aquilo que o futuro do país entregar a todos e torcendo para que não haja mais nenhum novo fator negativo que puxe novamente os indicadores para baixo. Antes do terceiro trimestre é difícil apostar que se tenha alguma definição exata de como será o ano para o país, mas ainda assim estimativas feitas por especialistas nos mostram possibilidades animadoras para o período.

Com números positivos neste ano poderemos entrar em 2022 com um crescimento que nos faça rapidamente esquecer tudo que se sofreu economicamente em 2020 e passar a pensar apenas em possibilidades de crescimento real para a economia nacional.

Principalmente para o estado de São Paulo, os números de crescimento que estão sendo vistos neste começo de ano nos mostram que o estado deverá fechar 2021 já com uma realidade extremamente positiva, restará aguardar como isto refletirá nacionalmente ou como a realidade nacional poderá acelerar ou por acaso frear este crescimento estadual.