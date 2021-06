Compra com cartões de crédito

Segundo dados recentes da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs), durante os três primeiros meses de 2021 as vendas com cartões de crédito e débito cresceram 17,3% com relação aos três primeiros meses de 2020. Estes números significam uma movimentação de R$ 558,3 bilhões de reais na economia brasileira durante o primeiro trimestre do ano.

O aumento no número de compras e vendas envolvendo cartões de crédito em 2021 possui um bom significado para aqueles que estão dispostos a estarem mais atentos. Um maior volume de compras e vendas com relação ao mesmo período do ano passado nos indica que o brasileiro está voltando a gastar mais.

Um maior número de compras e vendas indica um reaquecimento da economia brasileira, algo que toda a classe comercial já vem pedindo há muito tempo. Com este novo crescimento já é possível até mesmo vislumbrar que o Brasil consiga em breve retomar os mesmos números que apresentava antes da pandemia do novo coronavírus.

Qualquer sinal de recuperação econômica no momento atual merece ser comemorado. Com todos que tem um negócio próprio enfrentando em maior ou menor nível alguma dificuldade para se manter atuando, um sinal verde para o crescimento precisa ser festejado.

O aumento no consumo com cartões também é um sinalizador para as mudanças na forma como os consumidores estão fazendo suas compras. Além de estarem utilizando mais os cartões como forma de diminuir o contato durante o momento do pagamento em compras presenciais, definitivamente a pandemia fez com que o brasileiro passasse a comprar mais pela internet. Um consumidor cada vez mais informatizado tem acesso a uma maior variedade de produtos e também pode se permitir comprar de forma mais tranquila e ponderada. De janeiro a março de 2021 foram gastos R$ 120 bilhões em compras não presenciais em todo o país, um crescimento de 35,6%.

Quando analisamos o crescimento nos números isolados das compras em débito e em crédito também temos alguns sinais de como está se comportando a economia nacional e como vem pensando o povo brasileiro diante da pandemia. R$335,9 bilhões foram pagos com cartão de crédito neste primeiro trimestre de 2021, estes números segundo a Abecs representam um crescimento de 12,8% quando comparado com o período anterior. Um crescimento no uso do cartão de crédito pode significar que o consumidor está mais confiante da reestruturação ao longo do ano e se permitindo endividar com estas compras.

Com relação aos cartões de débito os números também são positivos, R$204,4 bilhões foram movimentados em compras feitas nesta modalidade e representaram uma alta de 19,7% em relação ao primeiro trimestre de 2021. O crescimento das compras que utilizam dinheiro que está em caixa também precisa ser analisado, apesar das compras com crédito terem crescido acima de 10% em comparação com o ano anterior, as compras em débito atingiram um crescimento de quase 20%. Isso pode mostrar que a maior parte da população brasileira vem preferindo optar por uma opção mais segura de compra com relação ao endividamento e assim não se colocar sob o risco de embarcar em uma dívida neste momento que a economia apenas começa a reagir.

Mas talvez o crescimento mais surpreendente dentre todas as formas de compras com cartões seja o crescimento das compras com cartões pré-pagos. Neste trimestre os brasileiros gastaram 150,3% a mais com cartões pré-pagos do que no trimestre do ano anterior. Este crescimento significou 18 bilhões de reais em pagamentos utilizando este meio.

Expectativas

Segundo a Abecs, a tendência para o setor no ano é de que o consumo com cartões em 2021 apresente um crescimento de 19% quando comparado ao consumo registrado em 2020. Um crescimento bastante positivo neste momento em que todos enxergam como uma saída da pandemia e início da retomada das atividades comerciais.

Mas, acima de tudo, estes números são extremamente positivos porque mostram que o cidadão brasileiro segue consumindo e comprando apesar das dificuldades econômicas geradas pela questão sanitária que o país enfrenta. Mesmo com o fechamento de portas que muitos comerciantes tiveram de encarar no início deste ano, o consumidor segue ativo e movimentando o capital. Cabe aos comerciantes se organizarem estrategicamente de modo a atrair este consumidor e fazê-lo gastar, pois apesar do momento a necessidade de comprar segue existindo da parte de todos, apenas talvez tenha se tornado necessário um maior poder de convencimento de um cliente receoso do que o futuro lhe reserva.