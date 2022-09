49 anos de golpe no Chile: 4 documentários para entender a Ditadura Militar Chilena

Agora, longa de Gabriel Martins tenta vaga entre os cinco lugares na categoria de Melhor Filme Internacional da premiação.

Marte Um – O filme “Marte Um” foi o indicado pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2023 na categoria de Melhor Filme Internacional.

O anúncio foi feito pela Academia Brasileira de Cinema, na manhã desta segunda-feira (5), após reunião do Comitê de Seleção presidida por Bárbara Cariry.

O drama, com direção de Gabriel Martins, retrata a história de uma família negra da periferia de Contagem, em Minas Gerais, que busca seguir seus sonhos em um país que acaba de eleger como presidente um homem de extrema-direita. O longa mostra as lutas e tensões vividas pelo casal Tércia e Wellington, assim como as descobertas de seus filhos Deivid e Eunice.

Agora, o longa tenta vaga entre os cinco lugares na categoria de Melhor Filme Internacional da premiação. A cerimônia do Oscar 2023 está prevista para acontecer em 12 de março.

Marte Um Disputa vaga no Osca

Este ano, 28 longas-metragens inscritos e habilitados a concorrer à vaga. Pela primeira vez, a eleição foi realizada em dois turnos. Na primeira etapa, seis filmes foram selecionados. Na segunda, “Um marte” saiu vencedor.

Os seis finalistas eram:

“A mãe”, de Cristiano Burlan

“A viagem de Pedro”, de Laís Bodanzky

“Carvão”, de Carolina Markowicz

“Marte Um”, de Gabriel Martins

“Pacificado”, de Paxton Winters

“Paloma”, de Marcelo Gomes

Filme ‘Marte Um’ é indicado pelo Brasil para disputar vaga no Oscar 2023 — Foto: Reprodução/Instagram

Segundo Bárbara Cariry, “a escolha de ‘Marte Um’ para representar o Brasil no Oscar 2023 foi uma decisão democrática e importante do júri. O filme trata de afeto e de esperança, da possibilidade de seguir sonhando em meio a tantas dificuldades econômicas e políticas”.

LEIA TAMBÉM:

“‘Marte Um’ sintetiza bem o cinema brasileiro, com qualidade narrativa e técnica, que vem sendo realizado hoje, representando a diversidade do país”, finalizou a presidente da Comissão de Seleção.

Este ano, a Comissão de Seleção é formada por 19 membros: André Pellenz, Barbara Cariry Cavi Borges, David França Mendes, Eduardo Ades, Guilherme Fiúza Zenha, Jeferson De, João Daniel Tikhomiroff, João Federici, José Geraldo Couto, Juliana Sakae, Marcelo Serrado, Maria Ceiça de Paula, Patricia Pillar, Petra Costa, Renata Almeida, Talize Sayegh, Waldemar Dalenogare Neto e Zelito Viana.

Filme ‘Marte Um’ é indicado pelo Brasil para disputar vaga no Oscar 2023 — Foto: Divulgação

“Marte Um”

O drama “Marte Um” estreou no Festival de Sundance, em janeiro, chegando aos cinemas brasileiros em 25 de agosto,

O indicado pelo Brasil para disputar vaga no Oscar 2023 já foi premiado no Festival de Gramado (Melhor Filme do Júri Popular, Melhor Roteiro, Melhor Trilha Musical, Prêmio Especial do Júri).

Marte 1 Disputa vaga no Osca

O filme marca a estreia de Gabriel Martins em um longa solo. O primeiro filme do diretor de 34 anos, “No coração do mundo”, foi em parceria com Maurilio Martins.

No elenco, estão Rejane Faria, Carlos Francisco, Camilla Damião, Cícero Lucas, Ana Hilário, Russo APR, Dircinha Macedo, Tokinho e Juan Pablo Sorrin.

Filme ‘Marte Um’ é indicado pelo Brasil para disputar vaga no Oscar 2023 — Foto: Divulgação

Fonte: G1

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer fica bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui