Banda municipal de Jaguariúna apresenta “Michael Jackson in Concert”

Apresentações ocorrem na sexta e no domingo

A Banda Municipal de Jaguariúna “Maestro Paulo de Moraes Penteado” apresenta nesta sexta-feira, 17, e no domingo, 19, o concerto Michael Jackson in Concert. As apresentações serão no Teatro Municipal Dona Zenaide. A entrada é gratuita.

LEIA TAMBÉM:

Na sexta, o concerto começa às 20h. Já no domingo o início será às 18h. O concerto especial trará as icônicas músicas do cantor Michael Jackson interpretadas pelos músicos da banda. Um espetáculo imperdível para toda a família.

Apelidado de “Rei do Pop”, Michael Jackson foi um dos ícones culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores artistas da história da música.

Os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início da apresentação, na bilheteria do Teatro Municipal.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui