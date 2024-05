Curso gratuito para Eletricista tem vagas em Amparo

Espetáculo venceu o prêmio APCA como melhor peça-filme em 2022. Companhia passa pelas cidades de Serra Negra, Socorro, Lindóia, Águas de Lindóia, Jaguariúna, Holambra, Monte Alegre do Sul, Amparo e Pedreira

A Trupe Los Lobos Bobos encerrou seu ciclo de espetáculos infantojuvenis inspirados em obras da escritora Clarice Lispector (1920-1977) com a estreia de Quase de Verdade, vencedor em 2022 do prêmio APCA como melhor peça-filme daquele ano.

E, agora, nos meses de maio e junho, o grupo circula com o espetáculo pelo interior de São Paulo, passando pelas cidades Serra Negra (no dia 07/5), Socorro (8/5), Lindóia (14/5), Águas de Lindóia (15/5), Jaguariúna (21/5), Holambra (22/5), Monte Alegre do Sul (10/6), Amparo (11/6) e Pedreira (12/6).

O trabalho tem direção artística de Débora Duboc, GpeteanH, Petrônio Gontijo, Marco Lima e Carol Badra, que também está no elenco ao lado de Kátia Daher.

“Quase de verdade” é uma aventura contada pelo cachorro Ulisses para Clarice, sua dona que compreende o significado de seus latidos e escreve tudo. O sabido e afetuoso cachorro conta o que está rolando lá no quintal do vizinho.

Ulisses, é muito observador, tem olhar de gente de verdade e descobriu que da união entre o sentimento de inveja e as ideias de más companhias só sai fruto ruim. Foi o que ele viu acontecer com uma grande Figueira que dividia o belo e fértil terreno perto de sua casa, onde havia galos, galinhas, pintinhos e minhocas.

O cão Ulisses e as galinhas desta história, como os bichinhos que povoam os demais livros infantis de Clarice Lispector, foram realmente parte de sua vida, nas diferentes casas em que morou no Brasil, na Itália, na Suíça e na Inglaterra.

É muito interessante como Clarice aborda numa história para crianças as lutas das classes trabalhadoras, através de uma lúdica analogia em que uma figueira opressora explora o trabalho das galinhas. Esse universo infanto-juvenil, transborda para o universo adulto, pois, cada idade terá sua leitura, deleite.

Referências literárias da própria autora apresentam-se de forma despretensiosa como nomes desses animais: O Galo chama-se Ovidio, a Galinha, Odisseia, o Cachorro é Ulisses e outros que povoam essa rica aventura.

Sobre a trupe

Com a montagem do espetáculo de QUASE DE VERDADE a Los Lobos Bobos encerra o ciclo de montagens inspiradas em obras infantojuvenis da escritora Clarice Lispector. A trupe recriou no teatro todos os livros infantojuvenis da autora. A primeira montagem baseada em obra da escritora aconteceu em 2005. O musical A Vida Íntima de Laura foi um grande sucesso de crítica e público e tinha em seu elenco Bianca Rinaldi, Carol Badra, Marcelo Góes, Mariana Melgaço e Eduardo Silva.

Em 2017 o livro A Mulher que Matou os Peixes virou Pescadora de Ilusão na versão da trupe e em cena revesavam-se nas apresentações as atrizes Mel Lisboa, Carol Badra, Kátia Daher e Badú Moraes. Em 2021, a trupe realizou a montagem do espetáculo O Mistério do Coelho Pensante; e devido a pandemia, no formato online nasceu o espetáculo Quase de Verdade com as atrizes Débora Duboc e Carol Badra, vencedor do prêmio APCA 2022.

Para cumprir a contrapartida do edital Lei Paulo Gustavo n°20/2023 difusão cultural a trupe apresenta QUASE DE VERDADE no Circuito das Águas.

Serviço

Quase de Verdade, da Trupe Los Lobos Bobos

Serra Negra

Data: 07/05 (terça) duas sessões às 10h e às 13h30

Local: Escola Estadual Lourenço Franco de Oliveira

Endereço: R. Tiradentes, 78-166 – Estância Suíça, Serra Negra

Socorro

Data: 08/05 (quarta) duas sessões às 10h e às 14h

Local: E.M Profª Benedicta Geralda de Souza Barbosa

Rua Herlan de Vasconcellos Conti, s/nº – Jardim Santa Terezinha

Lindóia

Data: 14/05 (terça) duas sessões às 9h e às 13h30

Local: 1° Apresentação às 09h – EMEIEF Arco Íris

Avenida Rio Do Peixe, 65 Rua. Centro. 13950-000 Lindóia

2° Apresentação das 13h30- EMEF “Prof.ª Iracema de Souza Freitas”

Praça Dr. Getúlio Vargas, S/N – Centro – Lindóia

Águas de Lindóia

Data: 15/05 (quarta) duas sessões às 10h e às 14h

Local: Centro Educacional Umuarama

Av. das Nações Unidas, n°1190 – centro – Águas de Lindóia

Jaguariúna

Data: 21/05 (terça) duas sessões às 10h e às 14h

Local: EMEF Profª Maria Tereza Piva

Praça Benedito Bergamasco-, s/n – Nova Jaguariúna, Jaguariúna

Holambra

Data: 22/05 (quarta) duas sessões às 10h e às 14h

Local: Escola Municipal do Bairro dos Imigrantes

Rua VAN AKEN, 170 – Bairro Residencial dos Imigrantes – Holambra

Monte Alegre do Sul

Data: 10/06 (segunda) duas sessões às 10h e às 14h

Local: Escola Prof. RAUL DE PAIVA CASTRO

Avenida Deputado Narciso Pieroni, 24 Bairro – MOSTARDAS

Amparo

Data: 11/06 (terça) duas sessões às 10h e às 14h

Local: Escola MARP Pantaleão

Endereço: Bairro rural Pantaleão – Amparo

Pedreira

Data: 12/06 (quarta) duas sessões às 10h e às 14h

Local: Escola Prof° Zulmar Deoclécia Pintor Bernardes

R. Norma Desanti Saragiotto, Pedreira

