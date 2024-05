Mutirão contra a dengue visita 800 imóveis no Nova Jaguariúna no sábado

Com o início do período de estiagem e o aumento dos focos de incêndio, a Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, oferece ajuda aos produtores rurais da cidade. O Programa Municipal Patrulha Agrícola realiza serviços de mecanização agrícola e prevenção a focos de incêndio nas propriedades.

Entre os serviços da Patrulha Agrícola está a realização de aceiros, que são a retirada da vegetação da superfície do solo ao longo das cercas com o objetivo de prevenir a passagem do fogo, evitando-se assim queimadas ou incêndios. Segundo o Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, em época de seca é comum a ocorrência de queimada em pastos e uma das formas de evitar o problema é fazer aceiro, que ajuda a proteger as propriedades.

“Trata-se de uma medida preventiva que o produtor deve adotar. Para que isso seja possível, são disponibilizados equipamentos para a construção dos aceiros, além do acompanhamento técnico da execução dos serviços com ajuda de engenheiro agrônomo”, explica a diretora do Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente, Aline Granghelli.

Os aceiros devem possuir no mínimo 3 metros de largura, feito nas cercas de divisas da propriedade e nas cercas internas antes do período de estiagem. Esta é a principal medida preventiva para se evitar a propagação de incêndios, evitando que as queimadas se propaguem, além de facilitar o acesso das equipes de combate ao foco do incêndio.

Em caso de dúvidas, os produtores podem entrar em contato pelo telefone (19) 3867-3073.

