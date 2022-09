Filme “Sistema Bruto”, que estreia dia 29 de setembro, faz divulgação na arena do Rodeio de Jaguariúna 

A festa do Rodeio de Jaguariúna está acabando, mas a diversão dos fãs de sertanejo não

Neste sábado, 24, a atriz e apresentadora Aline Lima Longuine fará uma ação especial de lançamento do filme “Sistema Bruto” na arena. Em 29 de setembro, o filme “Sistema Bruto” estreia nos cinemas de todo o Brasil, com uma temática sertaneja que vai levar o público a cantar muito, sorrir, se surpreender e se divertir com toda a família. Dirigido por Gui Pereira, da Dodô Filmes, o longa é protagonizado por Bruna Viola ao lado da atriz Bruna Altieri.

Aline Lima Longuine, que nasceu no universo sertanejo acompanhando o pai, Chitãozinho, e competiu por anos em festas de rodeio nos Três Tambores, fará uma performance especial durante a competição, matando as saudades da arena e convidando o público da festa a prestigiar o filme nos cinemas. Em “Sistema Bruto”, Aline interpreta novamente a apresentadora de TV ‘Silvia’, que já deu as caras nos cinemas no filme ‘Coração de Cowboy’ também do diretor Gui Pereira.

“Sistema Bruto” é uma comédia de ação que acompanha Bruna e Rosa, duas amigas que, além de frequentarem os mais badalados bares e festas sertanejas do interior, também são apaixonadas por velocidade e adrenalina. Em uma determinada noite, as amigas fazem uma aposta com seus amigos e decidem participar de uma competição de corridas de caminhonetes.

Produzido de forma independente durante a pandemia, “Sistema Bruto” chega aos cinemas sem verbas governamentais, contando apenas com incentivos e patrocínios privados. “Estamos muito animados para essa estreia, foi um trabalho árduo em um período de isolamento social e restrições sanitárias. Somos uma produtora independente que valoriza o sertanejo, que quer ampliar a arte neste segmento. É muito importante que todos assistam ao filme nos primeiros dias, assim garantimos o sucesso para continuar nas bilheteria por mais tempo”, convida o diretor, Gui Pereira.

Com elenco de peso, a obra reúne Bruna Viola como protagonista da trama, atores e artistas renomados, como Bruna Altieri, Jackson Antunes, Thaís Pacholek, Oscar Magrini, Marisa Orth, Nelson Freitas, Marcus Cirillo, Enrico Lima, Giulia Nassa, Guile Branco, e um time de cantores e duplas sertanejas de tirar o fôlego, entre eles César Menotti e Fabiano, Chitãozinho, Guilherme e Santiago, Lauana Prado, Gian e Giovani, Rionegro e Solimões e Yasmin Santos. A produção ainda trará Felipe Massa, vice-campeão mundial da Fórmula 1 e, o piloto da Copa Truck, Djalma Pivetta e a piloto Thaline Chicoski .

Sinopse

Ficha Técnica

Elenco: Bruna Viola, Bruna Altieri, Giulia Nassa, Marcus Cirillo, Jackson Antunes, César Menotti & Fabiano, Oscar Magrini, Thaís Pacholek, Enrico Lima e Guile Branco.

Participações Especiais: Rionegro & Solimões, Chitãozinho, Felipe Massa, Nelson Freitas, Marisa Orth, Maurício Meirelles, Marcelo Zangrandi, Lauana Prado, Yasmin Santos, Gian & Giovani, Guilherme & Santiago, Djalma Piveta, Carol Valentim e Thaline Chicoski.

Também estrelando: Aline Lima, Natasha Audrey, Lara Longuine, Everton Neguinho, Lucas Mitzakoff, Carlos Miola, Denis Mateo, Artur Rodriguez e Mariara Freitas.

Patrocinadores: Banco Original, PBR (Pabst Blue Ribbon), John Deere, Iveco, Wrangler, Don Alcides, Cimo Cutelaria, FPT Motores, Usual Brinquedos, Biogás, Águas Ourofino, Meritor, Axalta, Autozone, Inducol, Casa Perini, Mari Maria Makeup, Miura Investimentos, Polipox, BF Goodrich.

Apoio: X Rally Team, Pro Tork, Loja Western, Amafil, Nutriex, Sparco, Beta Ferramentas, Chapéus Pralana, Sacudidos, Occitano Hotel, Goyazes, Granero Transportes, Fivelas Pelegrini, Vom Eisen, T7 Motors.

Direção: Gui Pereira

Supervisor de Trilha Sonora: Lucas Lima

Trilha Sonora: Felipe Alexandre

Produção: Vinicius Zanobia, Daniele Longuine, Allison Lima, Luma Borges, Jeancarlo Martins, Stephanie Chaya e Patrícia Kisser

Produção Executiva: Gisa Pereira

Roteiro: Gui Pereira, Allison Lima e Luis Sconza

Direção De Fotografia: Bruno Campos

Assistente De Direção: Luma Borges

Figurino: Daniele Longuine

Direção De Arte: Luis Sconza

Maquiagem: Giulia Kisser

Som Direto e Montagem De Som: Rogério Villanova

Montagem: Wesley Costa

Making Of: Julio Marques

Still: Rafaela Sá

