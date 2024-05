Maio Amarelo: CPFL Santa Cruz registra 2 colisões contra postes em Jaguariúna e Pedreira em 2024 

Número de ocorrências caiu 50% em relação ao ano passado; dados são do primeiro trimestre

Maio Amarelo é o mês dedicado à conscientização sobre a segurança no trânsito. A CPFL Santa Cruz pega carona no tema para alertar a população sobre riscos e potenciais transtornos causados por colisões de veículos contra postes. Em Jaguariúna e Pedreira, cidades atendidas pela concessionária na região, se comparadas ao mesmo período de 2023, quando foram computadas 4 colisões, as 2 ocorrências registradas entre janeiro e março deste ano representaram queda de 50%. Ambas aconteceram em Jaguariúna, que não teve casos no ano passado.

“De acordo com o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem anualmente no mundo por conta de sinistros de trânsito e o Brasil está entre os países com mais mortos e feridos. Portanto, alertar sobre os riscos dos acidentes de trânsito, especialmente os que envolvem postes de energia, é uma ação permanente da CPFL, por meio do nosso programa Guardião da Vida. Apesar da queda no número total de colisões em Jaguariúna e Pedreira, é importante continuarmos incentivando a discussão, uma vez que ainda registramos ocorrências”, comenta o gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da CPFL Energia, Raphael Campos.

Transtornos

Além dos perigos para o condutor, os demais motoristas em circulação na via e os pedestres, as colisões contra postes têm potencial de causar transtornos para a população em geral, por causa das interrupções de energia.

Mesmo que o impacto da batida não afete de imediato o fornecimento, após o acidente, na maioria das vezes, é necessária a substituição do poste e a reconstrução da rede de distribuição, o que demanda horas de trabalho e pode exigir o desligamento emergencial. Dependendo da gravidade do ocorrido, as equipes da concessionária precisam ainda aguardar a conclusão da perícia policial para iniciar a manutenção.

Outro reflexo das colisões é que o condutor pode ter que arcar com os danos provocados à rede elétrica. Nos casos em que é identificado o culpado legal, este é cobrado pela concessionária pela reposição do poste, atualmente avaliado entre R$3 mil e R$14 mil. A diferença considera os equipamentos instalados tanto pela CPFL quanto pelas empresas que ocupam a estrutura. Um poste com iluminação pública simples, por exemplo, tem menor valor que aquele que sustenta um transformador de energia e equipamentos de telecomunicações.

