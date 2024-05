Vacina contra a Gripe está disponível em todos os Postos de Saúde de Pedreira

A campanha ‘Bem-Estar Banca Meu Mercado’ acontece até 31 de maio

Como diz o ditado popular, “mesa farta é sinal de felicidade”. Pensando em proporcionar aos clientes a sensação de bem-estar, com carrinhos cheios de compras e a mesa repleta de delícias, o Covabra Supermercados lançou, no início do mês, a campanha “Bem-Estar Banca Meu Mercado”, que irá sortear onze clientes com um vale compras de R$700 por mês, por um ano. Será sorteado um cliente em cada cidade onde a rede está presente.

“Essa campanha nasceu com o intuito de presentear os nossos clientes com o que eles mais buscam da nossa rede: carrinho repleto de produtos selecionados e de qualidade para reunir a família e os amigos em momentos de bem-estar. Os clientes cadastrados no programa de fidelidade Cliente Bem-Estar ainda podem desfrutar de descontos exclusivos e outros benefícios”, afirma Jacqueline Tavares, gerente de marketing da rede.

LEIA TAMBÉM:

Para participar da promoção, é necessário fazer parte do programa gratuito de fidelidade da rede, o Cliente Bem-Estar. Durante o período da campanha, a cada R$ 60 em compras, o cliente terá direito a um cupom, podendo ganhar mais ao comprar produtos das marcas parceiras que constam no regulamento.

A ação, que termina em 31 de maio, é válida para todas as lojas físicas e para as compras feitas pelo site do Covabra, onde o cliente pode decidir se quer retirar os produtos na loja de sua preferência ou receber em casa. O sorteio será no dia 4 de junho.

Mercados em alta

Pesquisas recentes mostram que o consumo em supermercados tem crescido no Brasil e que os hábitos dos clientes estão mudando. O consumo nos lares brasileiros aumentou 1,47% até fevereiro deste ano, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em comparação com fevereiro de 2023, houve um aumento de 1,71%.

Já uma pesquisa realizada pela Scanntech, exemplificou a mudança na forma como os consumidores compram no varejo alimentar no último ano: eles têm ido mais vezes, optando por compras menores. Outro dado que chama a atenção é que 65,4% dos consumidores, em 2023, realizaram compras por impulso em valores até R$ 100, e 30,4% foram gastos com reposição.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui