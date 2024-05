Prefeitura abre sala de vacina neste sábado em Artur Nogueira

Doações de roupas, alimentos não perecíveis e outros itens podem ser levadas ao Fundo Social ou à sede da Guarda Municipal até sexta-feira, 10

Em apoio e solidariedade ao Estado do Rio Grande do Sul, a Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade, lançou uma campanha de arrecadação de itens essenciais para auxiliar às famílias que têm enfrentado dificuldades devido às fortes chuvas e inundações.

De acordo com diretora de Assistência e Desenvolvimento Social, Daiane Mello, os moradores podem colaborar doando água potável, alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal (principalmente fraldas e absorventes), produtos de limpeza, colchões e roupas de cama.

“É fundamental que os produtos sejam entregues com o lacre original, garantindo a integridade e segurança durante o transporte e distribuição. Essa medida evita contaminação, vazamentos ou danos que possam comprometer a utilidade dos itens, assegurando que cheguem em boas condições às comunidades necessitadas”, frisa.

O prefeito Lucas Sia ressalta que a contribuição de cada um, por menor que seja, fará toda a diferença. “O Rio Grande do Sul precisa da nossa ajuda. Vamos nos unir em prol daquelas pessoas que foram tão afetadas pela tragédia”, apela.

Onde doar?

A população pode levar as doações diretamente no Fundo Social de Solidariedade, localizado na Rua Nossa Senhora das Dores, 325, Centro; ou na sede da Guarda Civil Municipal (GCM), localizada na Rua 10 de Abril, 529, no Centro. Os itens serão recebidos de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, até o dia 10 de maio.

“Qualquer contribuição é bem-vinda,” ressalta a primeira-dama e presidente do Fundo Social nogueirense, Simone Sia Rissato. “Não podemos nos esquecer dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul que neste momento sofrem ao perder suas casas, seus pertences e até familiares. Vamos mostrar que somos uma cidade unida e amiga”, incentiva.

Todos os itens arrecadados serão encaminhados ao Fundo Social do Estado de São Paulo, que se encarregará de direcioná-los ao Rio Grande do Sul, onde serão distribuídos às famílias afetadas pela catástrofe.

Segundo o Governo de SP, o transporte dos insumos será feito pelas companhias aéreas Gol e Azul que se voluntariaram para enviar as doações por meio aéreo, devido os diversos bloqueios nas estradas.

