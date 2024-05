Feira Noturna de Jaguariúna completa dois anos e atrai 300 mil pessoas

A Feira Noturna desta quarta-feira, 15, será mais do que especial. A edição desta semana irá comemorar os dois anos de existência do evento, que começou no dia 18 de maio de 2022. A feira acontece das 17h às 22h, no Parque Santa Maria, com entrada gratuita.

Organizada pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Feira Noturna atraiu cerca de 300 mil pessoas ao longo desses 24 meses, um número muito expressivo e que consolida o evento como referência em Jaguariúna e região.

Nesta edição especial de aniversário, a Feira Noturna também contará com os expositores da Feira de Arte e Artesanato (Feart) de Jaguariúna, além das apresentações do cantor sertanejo Juninho Lima e do DJ Ricardo Hertz, que tocará as melhores músicas do flashback.

Além dos produtos expostos típicos de feira, como frutas e verduras fresquinhas, o espaço conta ainda com barracas de artesanato, entre outras. Os visitantes também podem se deliciar com pastéis crocantes, lanches suculentos e outras iguarias preparadas na hora pelos comerciantes.

O Parque Santa Maria fica na Rua José Alves Guedes, número 1.003, no Jardim Sônia.

