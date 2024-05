Corteva Agriscience inaugura novo laboratório para atender a agricultura do Brasil e da América Latina

Jovens do projeto cultural farão apresentação na Brasilândia unindo música, ballet e capoeira

O projeto cultural “Oficinas da Villa” tem encerramento na cidade de São Paulo neste sábado, 11, com a apresentação do espetáculo “Encanto do Boi – Tradição e Alegria”, que será realizado na Brasilândia, no endereço da Av. General Penha Brasil, 2508, às 15h, com entrada aberta e gratuita ao público em geral.

Em São Paulo, as aulas foram iniciadas em maio de 2023, às segundas, terças e quartas-feiras, na Escola Estadual Assis José Ambrósio, no Jardim Peri. No primeiro ciclo, os alunos receberam formação teórica básica em cada uma das três modalidades e nos últimos meses colocaram os estudos em prática com foco na apresentação final, que unirá números de ballet, capoeira e música em um espetáculo especial que marcará o encerramento da primeira edição do projeto na capital paulista.

Viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, o projeto “Oficinas da Villa” é realizado pelo Ministério da Cultura com patrocínio da Teleperformance e produção da AH7 Gestão Cultural em parceria com a Villa 7 Produções Culturais, especializadas em gestão de cultura para organizações dos mais diversos segmentos por todo o país.

“O maior objetivo do projeto é a democratização do acesso à arte através da execução de oficinas, aulas, ensaios e apresentações com a participação de crianças e adolescentes de baixa renda, estudantes da rede pública de ensino do município selecionados com o intuito de terem a oportunidade de socialização, criação artística e desenvolvimento de percepção e sensibilidade que são restritas muitas vezes apenas às camadas mais privilegiadas da sociedade”, explica Anderson Horácio, gestor da AH7 Gestão Cultural que responde pela produção do projeto.

Com foco também na inclusão, os locais onde ocorreram as apresentações artísticas foram, obrigatoriamente, dotados de toda a estrutura de acessibilidade necessária para atender às pessoas com deficiência, como rampas de acesso, banheiros especiais, impressos com descritivos em braile, intérprete de libras, etc.

“Convidamos todos a prestigiarem nossos alunos neste espetáculo que irá encantar e emocionar o público, mostrando a força e a potência que a cultura tem de mudar a vida e a percepção das pessoas sobre o mundo e a realidade que nos cerca”, finaliza Horácio.

Sobre a Teleperformance: A Teleperformance, líder mundial em serviços empresariais digitalmente integrados, atua como uma parceira estratégica para as maiores marcas do mundo em diversos setores. Oferece um modelo de serviços de suporte One Office, que combina três famílias de soluções amplas e de alto valor: gerenciamento da experiência do cliente, serviços de back-office, e serviços de inteligência de processos de negócios. Essas soluções digitais de ponta a ponta garantem uma interação bem-sucedida com o cliente e processos otimizados, ancorados em uma abordagem única e abrangente de alta tecnologia e personalizados. A Teleperformance no Brasil possui 28.000 colaboradores, com presença em 23 Estados e mais de 300 cidades do país. No mundo são mais de 410.000 colaboradores do Grupo, localizados em 91 países, que suportam bilhões de conexões todos os anos em mais de 300 idiomas e mais de 170 mercados em um compromisso compartilhado com a excelência como parte do processo “Simpler, Faster, Safer”. Essa missão é sustentada pelo uso de soluções tecnológicas confiáveis, flexíveis, inteligentes e pelo cumprimento dos mais altos padrões de segurança e qualidade do setor, baseados na excelência em Responsabilidade Social Corporativa.

Sobre a Villa7 Cultura: Com experiência de uma década no desenvolvimento de projetos culturais, a Villa 7 Cultura cria projetos assertivos, direcionados e personalizados para empresas que desejam promover a sinergia entre sua missão, visão e valores com as necessidades (reais) da comunidade que os recebe. A partir do comprometimento necessário para condução dos projetos de maneira ágil e singular com transparência e boa utilização dos recursos, a Villa 7 estreita laços com ONGs, instituições e artistas, trabalhando árdua e intensivamente para levar o melhor conteúdo para plateias mais do que especiais.

Sobre a AH7 Gestão Cultural: A AH7 Gestão Cultural atua para democratizar o acesso à arte e cultura para cocriar o futuro desejável para todos. Nascida em 2014, a AH7 tem a responsabilidade de gerir aquilo que é subjetivo, impalpável e simbólico de forma objetiva e organizada, sem riscos de interferência no processo criativo, sintonizando ideias e potencializando os resultados das ações pleiteadas.

Serviço

Encerramento da 1ª edição do Projeto ‘Oficinas da Villa’ em São Paulo – Espetáculo “Encanto do Boi – Tradição e Alegria”

Data: 11 de maio

Horário: 15h

Local: Av. General Penha Brasil, 2508 – Brasilândia – São Paulo.

Entrada gratuita

