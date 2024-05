Pedreira realiza arrecadação para vítimas do Rio Grande do Sul

As inscrições são pela internet e vão até hoje, 06

A CPFL Santa Cruz está com as inscrições abertas para nova turma mista da Escola de Eletricistas de Rede de Distribuição Elétrica. A capacitação, em parceria com o Senai, conta com 10 vagas e receberá inscrições pelo link https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas

As aulas on-line vão de 08 de julho a 09 de agosto. Na sequência, iniciam-se as aulas presenciais, de 12 de agosto a 31 de outubro, no Centro de Treinamento de Jaguariúna.

Processo seletivo: As etapas do processo seletivo serão eliminatórias e ocorrerão entre o período de 06/05 a 03/07. Entrevistas online, teste psicológico presencial, teste em altura (prática), entrevista com o gestor e avaliação médica.

As informações para participar do processo seletivo serão enviadas por e-mail aos selecionados após avaliação e aprovação das inscrições.

A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.

Serviço

Inscrições: até 06 de maio link https://www.grupocpfl.com.br/rh/escolas-de-eletricistas

Período das aulas: 08/07 a 31/10

Horário: segunda a sexta, das 18h às 22h. Aos sábados das 8h às 17h

Local: Centro de Treinamento Jaguariúna: Rua Vigato, 1620, Jardim São Sebastião – Jaguariúna

