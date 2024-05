Sociedade civil arrecada doações para o Rio Grande do Sul (RS)

Mais de 15 caminhões carregados com doações já saíram de Jaguariúna com destino ao Rio Grande do Sul

A sociedade civil mobilizou-se nesta semana em prol de um único objetivo: ajudar as milhares de pessoas do Rio Grande do Sul (RS) que enfrentam os reflexos da maior tragédia climática já acometida ao estado.

Desde o fim do mês de abril as fortes chuvas que atingiam o RS causavam alagamentos e enchentes. Neste primeiro momento, 77 dos 497 municípios do estado foram afetados.

Com o número de atingidos só aumentando, o empresário de Jaguariúna, Alexandre, postou nas redes sociais que estaria recebendo doações para enviar aos seus conterrâneos. No dia seguinte, sem imaginar a proporção que a ação tomaria, seu restaurante tinha doações para todo lado.

“Agradeço demais ao povo. Os voluntários que se comoveram de uma forma inexplicável. Eu não achei que tomaria essa proporção. No sábado cheguei no restaurante e em 1h as doações começaram a chegar e não pararam mais”, conta.

O ponto principal de arrecadação e distribuição foi até quarta-feira, 08, no Restaurante Na Lenha Steak House. Na quinta-feira, 09, tudo passou a se concentrar em um barracão localizado na Av. Maranhão nº1465. Lá chegam todas as doações, de Jaguariúna e Santo Antônio de Posse. O ponto de arrecadação dos possensses é na Academia Athletica, a partir de uma mobilização iniciada pela comunicadora Flávia Rubinstein.

Quando os itens chegam ao barracão passam por triagem, realizada por voluntários que separam tudo por categoria. Depois que tudo é embalado e bem-organizado, as doações são enviadas aos municípios gaúchos.

Alexandre tem contato com pelo menos 10 pessoas em diferentes cidades do Estado e com isso tem direcionado as doações de acordo com as necessidades de cada local. Durante essa semana saíram várias cargas para destinos diferentes: Candelaria, Canoas, Taquari, Porto Alegre, Rocca Sales, Cruzeiro do Sul, Lajeado e Montenegro. Como os envios são diários esses números mudam com frequência.

Como porta-voz e organizador juntamente com sua esposa Monica e irmãs, Alexandre solicita que a doação de água mineral seja intensa, assim como água sanitária para limpeza dos abrigos e locais onde a água já abaixou. Fraldas infantis, fraldas geriátricas, absorventes, desodorantes e demais produtos de higiene também estão com a demanda alta e são necessários.

É preciso que as doações não cessem, pois agora, quase 10 dias depois que a mobilização começou, 447 cidades das 497 do Estado têm algum relato de problema relacionado aos temporais, com 2,116 milhões de pessoas afetadas. Até o momento o Rio Grande do Sul contabiliza 538.743 pessoas desalojadas e, de acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil do RS, 147 pessoas morreram devido a tragédia, 125 estão desaparecidas e 806 feridas. Esses números alteram de hora em hora.

A mobilização não pode parar e é importante que as doações continuem ao longo dos meses, pois é um problema que levará tempo para ser reparado. Se não for possível fazer uma doação em dinheiro ou produto, ajude sendo uma fonte de informação segura e verdadeira; disponibilizando seu local de trabalho como ponto de doação ou sendo um voluntário no posto de arrecadação mais próximo.

Os braços nesse momento são importantes para descarregar cargas e realizar a triagem dos itens. Tudo está sendo encaminhado embalado e etiquetado. Um trabalho manual, que vale tanto quanto qualquer valor. Portanto, lembre-se, toda ajuda importa.

Neste período também é preciso apoiar os voluntários, que passam horas e horas na separação de produtos e organização dos kits. Para contribuir com refrigerante, suco, água ou lanche, entrar em contato com Alexandre.

Cenário

As condições atuais ainda não oferecem segurança plena para o retorno dos moradores. O risco persiste devido à previsão de novas ondas de chuvas para os próximos dias. Além dos perigos físicos, a preocupação com a saúde humana também é prioridade. A propagação de doenças é uma ameaça em ambientes alagados, representando um sério risco para a saúde pública.

Além disso, ver a água tomar cidades inteiras é completamente devastador, tanto para os moradores do Estado, quanto para quem está de fora. Famílias isoladas, animais que ficaram para trás e precisam de resgate. Tudo isso é forte.

Os relatos e as necessidades urgentes nos abrigos, doações que não chegam. Quantas perdas que serão sentidas por anos.

No entanto, teme-se que o pior está por vir. Quando a água baixar o cenário será de destruição. Muitas cidades precisarão de reconstrução total. Muitas coisas nem poderão ser limpas, apenas demolidas, pois não restou mais nada.

