Kartódromo San Marino organiza campanha em prol do estado do Rio Grande do Sul

Faturamento pode ultrapassar a marca de R$5 bilhões, segundo projeções da FecomercioSP

As perspectivas de vendas para o Dia das Mães na Região de Campinas são positivas. No mês de maio, o faturamento dos cinco segmentos varejistas mais impactados pela data deve crescer 4,2% e ultrapassar a marca de R$5 bilhões, o que representa R$202 milhões a mais em relação ao mesmo período de 2023, de acordo com estimativas da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Dentre as cinco atividades selecionadas, quatro devem apresentar crescimento no mês do Dia das Mães, a data comemorativa mais importante do primeiro semestre, com destaque para as que comercializam bens essenciais: as farmácias e perfumarias (9,8%) e os supermercados (3,4%). O faturamento das lojas de móveis e decoração deve crescer 10,9% em relação ao mesmo período do ano passado, resultado que pode estar associado ao aumento da renda das famílias e ao volume de entrega de imóveis novos. As vendas das lojas de vestuário, tecidos e calçados devem apresentar leve crescimento de 0,8%.

Por outro lado, o grupo de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamentos deve exibir queda de 2,3%. Segundo a FecomercioSP, alguns fatores podem justificar o resultado negativo. Além de uma provável desaceleração da economia, é importante considerar que essa atividade viveu um bom momento de vendas durante a pandemia, quando as famílias trocaram os eletrodomésticos e eletrônicos das residências — e, por se tratar de produtos duráveis, a reposição/troca, muitas vezes, é adiada.

Na visão da FecomercioSP, de maneira geral, o crescimento de 4,2% reflete uma economia estável, com viés positivo. No entanto, existem variações significativas entre os setores analisados. Isso acontece porque alguns se beneficiam mais de tendências sazonais relacionadas ao Dia das Mães, como o grupo de farmácias e perfumarias, que inclui maquiagens e perfumes, produtos mais procurados para a data. Já outros podem sofrer graças a fatores macroeconômicos ou mudanças nos padrões de consumo, como é o caso do segmento de eletrodomésticos e eletrônicos.

