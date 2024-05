Parque Dom Pedro inicia 2024 com quatro novas operações

Kiko Milano, marca de beleza italiana abriu a primeira unidade fora da capital paulista Frutassa, OMO Lavanderia e Jack Sir completam a lista de novidades

O Parque Dom Pedro começou 2024 com quatro novidades para seus visitantes, todas inauguradas no primeiro trimestre. A marca de beleza italiana Kiko Milano chegou ao Corredor Flores, expandindo sua presença no país para além da capital paulista. O Corredor Pedras recebeu duas novas operações: a OMO Lavanderia e a Frutassa, especializada em alimentação balanceada e saudável. Finalizando as novidades, a franquia de luxo de acessórios masculinos Jack Sir inaugurou um quiosque no Corredor Árvores.

“O Parque Dom Pedro oferece aos visitantes um amplo mix de lojas com opções para quem busca produtos, serviços e facilidades, além do polo gastronômico completo. Buscamos marcas que tenham conexão e tragam inovação aos nossos visitantes, possibilitando que eles tenham sempre uma experiência única a cada visita”, explica Rafael Moral Marques, superintendente do shopping campineiro, administrado pela ALLOS – a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

As novas operações que chegam ao Parque Dom Pedro confirmam os dados do estudo “O Varejo dos shoppings: marcas em expansão”, que mostram um crescimento de inaugurações. Segundo o levantamento, 1.759 marcas inauguraram unidades em shoppings no 4º trimestre de 2023, o melhor resultado desde 2021, com crescimento de 11,5% em comparação a 2022. Neste período, o Parque Dom Pedro recebeu 13 operações, incluindo Marvel Store, Maravilhas do Lar, Dream Store e Decolar. Durante o último ano, o shopping recebeu 43 novas lojas. Já no Brasil, segundo o Censo Brasileiro de Shopping Centers da Abrasce, foram 121.010 inaugurações, uma alta de 4,5%.